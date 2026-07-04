오윤아, 깜짝 재혼 발표 “이미 혼인신고 마쳐…남편은 비연예인”

오윤아가 결혼 사실을 밝혔다. 출처=유튜브 채널 ‘Oh!윤아’ 영상 캡처

배우 오윤아(46)가 재혼 소식을 전했다. 현재 혼인신고를 마치고 가정을 꾸린 상태이며 구체적인 결혼식 일정은 아직 정해지지 않았다.

지난 3일 오윤아는 자신의 유튜브 채널을 통해 “결혼을 하게 됐다”고 직접 밝혔다.

그는 유튜브를 통해 소식을 전한 이유에 대해 “진심으로 응원해 주시는 구독자분들께 가장 먼저 공개하고 싶었다”며 “좋은 짝을 만나 예쁘게 사는 모습을 보고 싶다는 응원이 많아 힘이 됐다”고 전했다.

이어 “남편이 비연예인이라 (공개하기까지) 더 조심스러운 부분이 있었다”면서 “결정한 지는 조금 됐지만 어떻게 이야기해야 할지 고민하다 유튜브로 인사드리게 됐다”고 덧붙였다.

소속사 측 역시 오윤아가 이미 혼인신고를 마치고 합가해 결혼 생활을 이어가고 있다고 전했다. 오윤아는 끝으로 “열심히 잘 살아가고 있고 크게 변한 것은 없다. 지금처럼 많이 응원해 주시면 앞으로 더 즐겁게 살아가겠다”고 인사를 전했다.

한편 1980년생인 오윤아는 지난 2015년 이혼 후 발달장애를 앓고 있는 아들을 홀로 키워왔다. 그간 유튜브 채널을 통해 아들과의 따뜻한 일상을 공유하며 대중과 활발히 소통해왔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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