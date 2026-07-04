롯데백화점 웨딩페어 ‘올 어바웃 프리미엄 웨딩’, 시몬스 매장 연계 진행

사진= 시몬스가 롯데백화점이 진행하는 웨딩페어 ‘올 어바웃 프리미엄 웨딩’에 참여해 풍성한 혜택을 선사한다.

수면 브랜드 시몬스가 3일부터 시작되는 롯데백화점 웨딩페어 '올 어바웃 프리미엄 웨딩' 행사에 참여하여 다채로운 프로모션을 전개한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 결혼을 준비하는 신혼부부를 위해 롯데백화점이 진행하는 기획전이다. 행사 기간 중 롯데 웨딩멤버스 회원이 롯데백화점 내 위치한 26개 시몬스 매장에서 매트리스 등의 제품을 구매하면 전체 결제 금액의 2배를 마일리지로 적립해 주는 혜택을 제공한다.

마일리지 혜택 적용 기준은 회원의 가입 시점에 따라 나뉜다. 지난해 7월부터 지난달 16일까지 가입한 고객은 백화점 내 5개 이상 브랜드에서 5일 이상 결제한 구매 이력이 요구된다. 반면, 지난달 16일 이후에 새롭게 가입한 고객은 별도 구매 이력 확인 없이 바로 혜택을 적용받을 수 있다.

특히 이번 웨딩페어는 시몬스가 진행하고 있는 '라이프 이즈 컴포트' 행사와 중복 적용이 허용된다. 이에 따라 소비자들은 뷰티레스트 컬렉션이나 뷰티레스트 블랙 컬렉션을 구매할 시 더욱 폭넓은 혜택을 받을 수 있다.

이와 함께 시몬스 제품을 재구매하는 고객을 위한 자사몰 전용 쿠폰 지급 행사도 진행된다. 기존 구매 이력을 인증한 고객은 뷰티레스트 구매 시 최대 30만 원, 뷰티레스트 블랙 구매 시 최대 110만 원 상당의 쿠폰을 받아 공식 홈페이지 내에서 매트리스와 베딩, 퍼니처 구매에 사용할 수 있다.

시몬스 침대는 라돈 및 토론 안전제품 인증, 난연 매트리스 생산, 기후에너지환경부 공인 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등 주요 안전 인증 4가지를 모두 충족하는 제품을 시장에 공급하고 있다고 업체 측은 전했다.

해당 행사 및 브랜드와 관련된 더 자세한 정보는 시몬스 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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