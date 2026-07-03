스트레이 키즈 ‘ATE’, 빌보드 ‘월드’ 100주 차트인

그룹 스트레이 키즈의 '에이트(ATE)'가 100주의 기록을 썼다.

스트레이 키즈가 2024년 7월 19일 선보인 미니 앨범 'ATE'는 같은 해 8월 3일 자 미국 빌보드 '월드 앨범' 1위에 진입했고 해당 차트에 100주 동안 이름을 올렸다. 이로써 스트레이 키즈는 'ATE'로 빌보드 '월드 앨범'에서 100주 차트인에 성공한 K-팝 4세대 보이그룹 최초이자 역대 K팝 아티스트 기준 네 번째 기록을 세웠다. 빌보드 세부 차트 중 하나인 '월드 앨범' 부문은 비영어권 음반들만 모아 25위까지 순위를 발표한다.

스트레이 키즈는 앨범명 'ATE'에 담긴 '국내외 음악 시장을 씹어 먹겠다'는 당찬 포부 그대로 막강한 영향력을 발휘하고 있다. 최근 'ATE'가 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 10억 회를 돌파하며, 그룹 통산 여섯 번째 스포티파이 10억 스트리밍 앨범을 보유하게 됐다.

그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한을 중심으로 직접 작업한 음악과 함께 전 세계 팬심을 달군 스트레이 키즈는 7월부터 새로운 월드투어 '런 잇(RUN IT)'을 개최한다. 서울 송파구 KSPO DOME에서 총 5회 공연으로 포문을 여는 투어는 8월 29일~30일 도쿄 국립경기장, 9월 5일~6일 나고야, 19일~20일 오사카, 10월 24일 후쿠오카, 12월 5일 홍콩, 12일 타이페이, 2027년 1월 16일~17일 방콕, 3월 6일~7일 싱가포르 등지로 향한다.

투어에 앞서 8월 7일에는 새 미니 앨범 '디스 앤드 댓(THIS & THAT)'을 발표한다. 신보는 지난해 11월 스키즈 잇 테이프(SKZ IT TAPE) 두잇(DO IT) 이후 약 9개월 만에 발매하는 스트레이 키즈의 2026년 첫 음반이다.

지난해 전 세계 아티스트 최초 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 8개 앨범 연속 1위로 진입시킨 이들이 새 앨범으로 또 한 번 기록을 쓸 수 있을지 기대를 모은다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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