류혜영, 레드카펫 앞두고 차량에 누웠다…영화제 비하인드 ‘눈길’ [스타★샷]

사진 = 류혜영 SNS 계정

배우 류혜영이 영화제 현장 비하인드를 공개했다.

류혜영은 2일 자신의 SNS에 “BIFAN 을 즐기러 오세요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 류혜영 SNS 계정

사진 = 류혜영 SNS 계정

공개된 사진에는 블랙 점프수트를 차려입은 류혜영이 레드카펫을 앞두고 차량 안에서 대기하는 모습이 담겼다. 그는 “옷 구겨지지 않게 누워서 대기해요”라는 문구를 덧붙이며 행사 전 현실적인 비하인드를 전해 웃음을 자아냈다.

사진 = 류혜영 SNS 계정

사진 = 류혜영 SNS 계정

이어 공개된 사진에서는 배우들과 함께 레드카펫에 참석한 모습도 담겼다. 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 블랙 드레스를 우아하게 소화한 류혜영은 단정하면서도 세련된 분위기를 자아내며 영화제 현장을 빛냈다.

류혜영은 이날 경기도 부천시 부천아트센터에서 열린 제30회 부천국제판타스틱영화제 개막식에 참석했다. 레드카펫 현장과 대기 시간까지 함께 공개하며 영화제의 생생한 순간을 팬들과 공유했다.

한편 류혜영은 최근 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에 출연해 일상을 공개하며 시청자들의 관심을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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