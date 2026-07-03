[SW뮤직] 올여름은 ‘레몬탱’…하츠투하츠, 서머퀸 시동

그룹 하츠투하츠가 올여름 서머퀸 경쟁에 앞장선다.

지난 2일 방송된 엠넷 ‘엠카운트다운’에서는 르세라핌·아일릿·캣츠아이의 '아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)'를 제치고 1위를 차지했다. ‘레몬탱’으로 음악방송 첫 1위에 오른 하츠투하츠는 소속사 SM엔터테인먼트와 하츄(팬덤명)을 향한 감사를 전했다. 멤버들은 “2주 차에 1위를 하게 됐다. 투표해 준 팬들에게 정말 감사하고 앞으로 활동도 많은 기대 부탁드린다”는 소감으로 기쁨을 만끽했다.

상큼하고 달콤한 레몬의 매력에 하츠투하츠의 조화로움이 올여름을 제대로 겨냥했다. 지난달 22일 발매한 두 번째 미니앨범 ‘레몬탱(Lemon Tang)’은 한터차트 기준 초동(발매 후 첫 일주일 판매량) 59만2312장을 기록하며 하프 밀리언셀러를 달성했다. 하츠투하츠의 자체 최고 기록이다. 써클 주간 리테일 앨범 차트 1위를비롯해 타이틀곡으로 중국 QQ뮤직에서 K팝 주간 차트 1위, 급상승 차트 1위에 오르는 등 글로벌 차트에서도 두각을 나타내고 있다.

신곡 ‘레몬탱’은 청량하게 터지는 여름 감성과 경쾌하고 생동감 넘치는 사운드가 인상적인 댄스 팝 곡이다. 뮤직비디오는 오키나와의 시원하고 푸른 바다와 눈부신 해변, 싱그러운 분위기의 레몬 농장 등 다채로운 장소를 배경으로 한다. 싱그러운 여름날처럼 자유롭게 반짝이는 에너지와 누구나 공감할 수 있는 서툴지만 솔직한 마음을 전한다.

이밖에도 전방위 컬래버레이션으로 ‘레몬탱’의 상큼함을 전하고 있다. 공식 캐릭터 ‘하뀨하’ 컬렉션 론칭을 비롯해 서울 시내에서 팝업을 열고 팬들을 만나고 있다. ‘레몬탱’에 어올리는 아이스크림 론칭도 눈길을 끈다.

지난 1일까지 더현대 서울에서 열린 팝업 스토어는 9일간 약 5000명의 방문객이 찾았다. ‘레몬탱’을 ‘레몬탕’으로 변형해 레몬을 띄운 족욕탕과 특별한 키트를 만날 수 있는 색다른 ‘레몬탕’ 이벤트도 화제를 모았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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