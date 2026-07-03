JYP 새 프로젝트 연다…OURBIRTHDAY, 로고모션 공개

JYP엔터테인먼트가 의문의 생일 케이크를 공개했다. 신인 그룹의 프로모션으로 추측되는 가운데, K-팝 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

지난 2일 JYP엔터테인먼트 공식 SNS 채널을 통해 OURBIRTHDAY(아워벌스데이)의 로고 모션이 공개됐다. 공개된 로고 모션은 생일 케이크와 시계 등 다양한 오브제가 등장하는가 하면, 팝한 컬러감으로 밝고 경쾌한 분위기를 자아낸다. 여기에 생일 축하 노래와 게임 효과음이 더해져 OURBIRTHDAY의 발랄한 정체성을 직관적으로 표현했다.

영상 말미에는 생일이 표기된 달력이 빠르게 넘어가며 매일이 생일인 것 같은 설렘을 전했다. 또한 OURBIRTHDAY를 연상시키는 다양한 요소들을 감각적으로 녹여내며 앞으로 펼쳐질 여정에 대한 궁금증을 고조시켰다.

신인 프로젝트를 연상시키는 의문의 콘텐츠다. 엔믹스를 잇는 걸그룹일지, 킥플립을 이을 보이그룹일지 조차 예측되지 않는 상황. 프로젝트명 ‘OURBIRTHDAY’조차 궁금증을 자아낸다. 관한 사항은 OURBIRTHDAY 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

JYP엔터테인먼트는 박진영을 필두로 2PM, 데이식스, 트와이스, 스트레이 키즈, ITZY, 엑스디너리 히어로즈, 엔믹스, 넥스지, 킥플립 등 K팝을 대표하는 다채로운 아티스트 라인업을 구축해 왔다. 이번 로고 모션을 시작으로 새로운 프로젝트 OURBIRTHDAY가 베일을 벗은 가운데, 앞으로 어떤 콘셉트로 대중을 만날지 이목이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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