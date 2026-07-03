마카체프-이안 개리, UFC 330서 웰터급 타이틀전

사진=UFC 제공

이슬람 마카체프가 웰터급 왕좌를 지키기 위한 첫 시험대에 오른다. 상대는 랭킹 1위 이안 마샤두 개리다.

UFC는 오는 8월16일 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 엑스피니티 모바일 아레나서 ‘UFC 330: 마카체프 vs 마샤두 개리’를 개최한다고 밝혔다.

메인 이벤트에선 웰터급 챔피언 마카체프와 개리가 타이틀을 놓고 맞붙는다. 라이트급에 이어 웰터급 정상까지 정복한 마카체프가 펼치는 첫 타이틀 방어전이다.

통산 전적 28승1패의 마카체프는 알렉산더 볼카노브스키와 찰스 올리베이라를 제압하며 라이트급을 평정했다. 이후 잭 델라 마달레나를 꺾고 웰터급 챔피언에 오르며 두 체급을 석권했다.

사진=UFC 제공

도전자 개리는 통산 17승1패를 기록 중이다. 최근 벨랄 무함마드와 카를로스 프라치스 등을 연달아 꺾으며 3연승을 질주했고, 웰터급 랭킹 1위까지 올라 생애 첫 UFC 타이틀 도전권을 거머쥐었다.

코메인 이벤트에서는 여성 스트로급 챔피언 맥켄지 던이 랭킹 5위 질리언 로버트슨을 상대로 첫 방어전에 나선다. 던은 비르나 잔디로바와 아만다 히바스, 루피 고디네즈를 차례로 넘으며 정상에 올랐다. 로버트슨은 아만다 레모스와 마리나 호드리게스 등 상위권 선수들을 제압하며 타이틀 도전 기회를 잡았다.

이 대회에는 웰터급 제프 닐과 치디 은조쿠아니, 여성 플라이급 4위 에린 블랜치필드와 7위 자스민 자스다비시우스의 맞대결도 예정돼 있다. 에드손 바르보자와 에스테반 리보빅스는 라이트급에서 격돌한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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