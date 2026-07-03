‘이준호 여동생’ 조승희, 장한음과 MV 호흡…첫사랑 비주얼

신예 조승희가 청춘의 얼굴을 그려냈다.

조승희는 지난 2일 오후 발매된 장한음의 다섯 번째 디지털 싱글 ‘친구에게 떨릴 수는 없는 거잖아’ 뮤직비디오에 출연했다.

‘친구에게 떨릴 수는 없는 거잖아’는 친구에서 사랑으로 이어지는 설렘의 이야기를 담은 곡이다. 뮤직비디오에는 오랜 시간 친구로 지내온 남녀가 서로를 향한 감정을 깨닫게 되는 과정이 그려져 풋풋한 청춘 감성을 보여준다.

공개된 뮤직비디오 속 조승희는 교복 차림의 청순한 비주얼로 한 편의 청춘 영화 같은 분위기를 연출하며 시선을 사로잡았다. 이뿐만 아니라 그는 자연스러운 연기로 장한음과 호흡을 맞췄다.

조승희는 선화예중과 선화예고를 거치며 다수의 무용 콩쿠르에서 1위를 휩쓸며 현대무용 수재로 주목받았다.

2021년 MBC ‘옷소매 붉은 끝동’으로 데뷔해 티빙 웹드라마 ‘투투(To.two)’와 넷플릭스 오리지널 ‘연애대전’으로 연기 행보를 이어가고 있다.

‘옷소매 붉은 끝동’에서 정조(이준호)의 여동생 청선군주 역으로 데뷔한 그는 이준호가 설립한 O3 Collective와 전속계약을 체결하고 본격적인 배우 활동에 나섰다. 이번 뮤직비디오 출연을 시작으로 숏드라마 출연 등 본격적인 활동을 예고하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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