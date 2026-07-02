“얼굴 보니 전 세계 용서돼”…카리나, 비현실적 인형 비주얼 ‘감탄’ [스타★샷]

카리나가 청량한 여름의 한 순간을 공개했다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa)의 멤버 카리나가 청량한 여름의 한순간을 공유하며 독보적인 비주얼을 자랑했다.

2일 카리나는 자신의 SNS 계정에 파란 물방울과 돌고래 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카리나는 감각적인 스트리트 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 그는 블랙 컬러의 얇은 어깨끈이 돋보이는 화이트 민소매 탑에 블랙 이너를 레이어드해 안정적이면서도 세련된 스타일을 완성했다. 특히 넥라인을 따른 아일릿과 자수 장식, 전면 중앙의 독특한 문양 자수가 빈티지한 매력을 배가시켰다.

카리나가 청량한 여름의 한 순간을 공개했다. 출처=카리나 SNS

여기에 자연스러운 워싱이 더해진 미드블루 톤의 와이드 데님 팬츠를 매치해 트렌디한 로우라이즈 패션을 완벽하게 소화했다. 짙은 네이비 컬러의 상의를 골반에 자연스럽게 묶어 연출한 레이어드 디테일은 캐주얼하면서도 힙한 무드를 한층 더 돋보이게 만들었다.

카리나의 눈부신 미모와 감각적인 패션을 접한 글로벌 팬들은 다양한 언어로 “진짜 너무 예쁘다”, “미모가 비현실적이다”, “얼굴을 보니 전 세계를 용서하게 된다” 등의 댓글을 남기며 뜨거운 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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