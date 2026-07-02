정선희, ‘동안 외모’ 극찬에 “연애 하긴 해야겠다”…홍진경은 소개팅 주선

정선희와 홍진경이 연애에 대한 이야기를 나누고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘집 나간 정선희’ 영상 캡처

코미디언 정선희가 연애와 소개팅에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

지난 1일 유튜브 채널 ‘집 나간 정선희’에는 방송인 홍진경이 게스트로 출연해 정선희와 남다른 케미스트리를 선보였다.

이날 영상에서 홍진경은 정선희의 동안 외모를 칭찬하며 “이제 연애만 하면 된다”고 운을 뗐다. 이에 정선희 역시 “연애를 좀 하긴 해야겠다”며 긍정적인 반응을 보였다.

특히 홍진경은 정선희를 위해 남몰래 소개팅을 추진 중이라는 사실을 깜짝 고백해 눈길을 끌었다. 홍진경은 “현재 조율 중인 상대가 있다”라며 “한국말을 조금 할 줄 아는 일본인이다. 언니가 일본어를 잘하니 잘 맞을 것 같다”고 귀띔했다. 이에 정선희는 “확정되지도 않았는데 벌써 이야기하면 안 된다. 큰일 난다”고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이어 홍진경은 콘텐츠를 핑계로 한 글로벌 데이팅 앱 사용을 제안하기도 했다. 그는 “연예인이라는 신분 때문에 평소에는 데이팅 앱 가입이 조심스럽지만, 촬영을 명목으로 가입해 해외에서 조건에 맞는 상대를 찾아보는 건 어떠냐”고 아이디어를 냈다.

이를 들은 정선희는 “너 믿고 용기 내서 가입했다가, 나를 회유한 너만 잘되고 나는 어딘가로 붙잡혀 갈 것 같다. 이게 인생이다”고 특유의 뼈 있는 입담으로 응수하며 현장을 폭소케 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]