“능력에 맞지 않는 연봉, 국민 혈세로 받고 제대로 된 사과 없이 사퇴했다” 시민단체, 정몽규·홍명보·이임생 고발

시민단체가 정몽규 대한축구협회장과 이임생 전 협회 기술총괄이사, 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독을 고발했다.
시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 2일 오전 서울 영등포구 서민위 사무실에서 기자회견을 열고 정 회장, 홍 감독, 이임생 전 이사를 강요·협박·업무 방해·업무상 배임 등 혐의로 서울경찰청에 고발한다고 밝혔다.
김순환 서민위 사무총장은 “정 협회장, 이 이사가 홍 감독을 선임했을 때 전력강화위원회에서 어떤 내용을 전달했음에도 불구하고 무시하며 전력강화위의 업무를 방해했다”며 “홍 감독은 능력에 맞지 않는 연봉을 국민 혈세로 받으면서도 제대로 사과 한마디 없이 사퇴했다”고 주장했다.
이어 “과거 고발했을 때는 강요·협박보다는 업무방해와 업무상 배임 부분에 치중했고 이번에는 강요와 협박이 있었다는 합리적 의심을 가지고 추가했다”며 “(강요, 협박 대상에 대해)전력강화위원회와 반발했던 축구인들”이라고 전했다.
홍 감독에 대해서는 “국민을 대표하는 감독이라면 연봉과 계약 내용 등을 국민에게 밝혀야 한다”며 “능력이 안되는데도 국민을 기만해 그 돈을 받았다면 폭넓게 보면 배임으로 본다”고 했다.
서민위는 2024년 7월에도 정 회장 등을 업무방해와 직권남용 등의 혐의로 고발한 바 있다. 수사가 사실상 마무리됐음에도 결론이 내려지지 않았다고 주장하며 수사기관의 신속한 처리를 촉구했다. 김 사무총장은 “2년 4개월 수사 못 했다는데 뭘 더 하느냐. 송치만 하면 된다”며 “바로 특검으로 가는 게 정답이라고 본다. 왜 이 지경이 됐는지 밝히는 것이 가장 빠르고 국민들의 의문점을 신속하게 해소하는 해결책이 될 것”이라고 목소리를 높였다.
한편 서울 종로경찰서는 지난 1일 대한축구협회 고발 사건들을 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대로 이송했다고 밝혔다. 종로경찰서가 수사하고 있던 협회 관련 고소·고발 사건은 총 8건이다. 경찰은 홍 감독 선임 의혹뿐만 아니라 위르겐 클린스만 감독의 선임 과정과 관련해 접수된 고발 사건들도 함께 통합해 수사할 예정이다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]