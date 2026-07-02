[모빌리티 NOW] 남양기술연구소, SDV 시대 완성차 개발 체계를 다시 설계하다

자동차 산업의 경쟁축이 하드웨어 중심에서 소프트웨어와 데이터 중심으로 이동하고 있다. 과거 완성차 개발의 핵심이 엔진, 변속기, 차체 강성, 승차감이었다면, 이제는 전동화와 자율주행, 커넥티드 기술, 전장 아키텍처, 소프트웨어 검증 역량이 동시에 요구된다. SDV(Software Defined Vehicle·소프트웨어 중심 자동차) 시대에는 차량이 출고된 뒤에도 업데이트를 통해 기능과 성능이 바뀐다. 자동차는 더 이상 완성된 기계가 아니라 지속적으로 진화하는 모빌리티 플랫폼에 가까워지고 있다.

이 변화는 글로벌 완성차 업체들의 연구개발 체계에서도 뚜렷하게 나타난다. 폭스바겐그룹은 2024년 자동차 부문 연구개발비로 210억유로를 투입했고, 매출 대비 R&D 비율은 7.9%를 기록했다. BMW그룹은 독일 뮌헨의 연구혁신센터 FIZ를 중심으로 대규모 개발 캠퍼스를 운영하고, 메르세데스-벤츠는 자체 운영체제 MB.OS를 중심으로 진델핑겐과 글로벌 R&D 네트워크를 연결하고 있다. 토요타도 일본 시즈오카현 스소노시에 우븐시티를 조성해 자율주행, 로보틱스, AI, 에너지, 생활형 모빌리티를 실제 거주 환경에서 검증하고 있다.

이 같은 흐름 속에서 현대자동차·기아 남양기술연구소의 의미도 달라지고 있는 가운데 최근 현대자동차그룹은 남양기술연구소 일부 시설을 공개했다. 해당 시설은 단순한 시험·평가 시설이 아니라 차량 개발 전 과정을 디지털 방식으로 재구성하는 통합 R&D 거점이다. 현대차그룹이 올해부터 2030년까지 국내에 125조2000억원을 투자하고, 이 가운데 38조5000억원을 연구개발에 배정하기로 한 것도 같은 맥락이다. AI, SDV, 전동화, 로보틱스, 수소 등 미래사업에 대응하기 위한 기술 기반을 국내에서 고도화하겠다는 전략이다.

남양기술연구소의 핵심 시설은 네 축으로 요약된다. 드라이빙 시뮬레이터는 270도 곡면 스크린과 6자유도 모션 시스템(전후·좌우·상하 이동과 회전 움직임을 구현하는 장치)을 활용해 가속, 감속, 롤(차체가 좌우로 기우는 움직임), 피치(차체가 앞뒤로 기우는 움직임), 요(차체가 좌우로 회전하는 움직임), 노면 진동을 재현한다. 남양 주행시험장을 1㎜ 단위로 스캔해 가상 도로로 옮겼고 양산차를 만들기 전에도 차체 거동과 부품 세팅, 젖은 노면 조건을 반복 검증할 수 있다.

디지털 측정 센터는 차체와 도어, 후드, 테일게이트 등 주요 부품의 치수 오차를 3D 스캐너와 CMM(3차원 좌표 측정 장비)으로 측정한다. 차량 한 대당 1000개 안팎의 포인트를 읽고, 약 600개 평가 항목으로 외관 품질, NVH(소음·진동·승차감), 수밀(물이 새지 않도록 막는 성능), 조립성을 검증한다. 단차와 틈새는 고급감, 풍절음, 누수, 조립 품질로 이어지는 핵심 품질 요소다. DMC는 이 보이지 않는 품질을 데이터로 관리하는 시설이다.

적층 제조 솔루션 센터는 설계 데이터만으로 금속과 폴리머 부품을 제작하는 3D 프린팅 기반 제조 거점이다. WAAM(금속 와이어를 용접하듯 녹여 쌓는 적층 제조 방식)과 분말 용융 방식(금속 또는 플라스틱 분말을 레이저 등으로 녹여 층층이 쌓는 방식)을 활용해 복잡한 형상의 부품을 제작할 수 있다. 이 기술은 헤리티지 차량 복원, 모터스포츠 부품, 단종 부품 대응, 개발 단계의 시제품 제작 등에 활용될 수 있다.

노바 랩은 수백 개 제어기와 배선을 연결한 와이어카(차량의 전기·전자 시스템을 실물 배선과 제어기로 구현한 시험 장치)를 통해 회로, 통신, 기능, 진단을 검증한다. 실차 이전 단계에서 제어기 간 통신 충돌과 기능 오류를 찾아내 차량 전장 시스템의 완성도를 높이는 역할이다.

남양기술연구소의 경쟁력은 개별 장비의 첨단성보다 개발 체계의 연결성에 있다. 드라이빙 시뮬레이터는 주행 성능을 가상에서 검증하고, DMC는 치수 품질을 데이터로 관리한다. AMSC는 설계 데이터를 제조 단계로 빠르게 연결하고, 노바 랩은 실차 이전에 전장 기능을 검증한다. 이 네 개의 축은 차량 개발의 시간표를 앞당기고 오류를 줄이며 품질 기준을 정교화하는 하나의 시스템으로 작동한다.

한 자동차산업 전문가는 “SDV 시대의 경쟁력은 단순히 좋은 차를 만드는 데서 끝나지 않는다”며 “가상 검증, 데이터 기반 품질 관리, 제조 유연성, 전장 검증 체계를 얼마나 유기적으로 연결하느냐가 완성차 업체의 개발 속도와 품질을 가르는 핵심 기준이 될 것”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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