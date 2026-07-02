K-컬처 한자리에…‘2026 마이케이페스타’ 국내외 관람객 5만여명 즐겼다

2026 마이케이 페스타 일환으로 지난달 26일과 27일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 1·2홀에서 열린 K-팝 콘서트 현장. 사진=문화체육관광부

K-컬처를 한자리에서 체험할 수 있는 2026 마이케이 페스타(MyK FESTA)가 나흘간의 일정을 마무리했다.

문화체육관광부는 2026 마이케이 페스타가 지난달 25∼28일 경기 고양시 킨텍스와 소노캄 고양에서 방한 외국인 관광객 1만8000여명 포함, 국내외 관람객 5만6000여명이 참여하며 마무리됐다고 2일 밝혔다. 이는 지난해 관람객보다 1만명가량 늘어났다.

문체부가 주최하고 한국국제문화교류진흥원이 주관한 마이케이 페스타는 K-팝과 콘텐츠, 미용, 음식, 패션, 라이프스타일 등 K-컬처 전반을 아우르는 행사다.

전시·체험 공간 마이케이 스트리트는 K-콘텐츠에 대한 관심을 한국의 라이프스타일 전반으로 확장하는 공간으로 운영했다. 총 156개의 기업이 참여했고 부스와 체험프로그램, 신제품 홍보 등으로 눈길을 끌었다. 농림축산식품부 등 관계 부처 부스와 지방정부의 주요 축제 부스도 K-컬처 매력을 선보이는 데 동참했다.

마이케이 보이스에서는 ▲영화·드라마 이병헌 감독 ▲웹툰 주동근 작가 ▲캐릭터 메밀 작가 ▲뮤지컬 김호영 배우 ▲패션 전문가 엘리스펑크 ▲메이크업아티스트 이사배 ▲가수 피프티 피프티 등 K-컬처 분야별 창작자와 문화예술인들이 관객과 소통했다. K-해산물 쿠킹쇼에서는 여경래 요리사가 제철 전복과 남해안 굴 등 해산물을 활용한 요리를 선보여 현장에서 큰 호응을 얻었다.

26일과 27일 킨텍스 제1전시장 1·2홀에서 열린 K-팝 콘서트 마이케이 라이브(MyK Live)에는 국내외 팬 2만6000여명이 함께했다. 그룹 하이라이트·트레저·라이즈·하츠투하츠 등 가수들이 무대에 올라 팬들과 뜨거운 현장의 열기를 나눴다.

수출상담회와 입점상담회로 국내 K-컬처 기업의 해외 판로를 확대하는 자리도 만들어졌다. 마이케이 트레이드에서는 우리 K-컬처 기업의 해외시장 진출을 체계적으로 지원하기 위한 사업 프로그램을 운영했다. 국내기업 201개사와 해외 27개국 구매기업 151개사가 참여해 콘텐츠와 뷰티 등 다양한 분야의 제품과 서비스를 소개하고 1:1 수출상담을 진행했다.

특히 올해는 세계적인 온라인 플랫폼 알리바바닷컴, 큐텐재팬의 입점 상담회를 함께 운영해 해외 온라인 유통망으로의 진출 기회를 넓혔다. 행사 기간 1:1 수출상담과 세계적인 온라인 플랫폼 입점 상담을 포함해 1900여 건의 상담이 이루어졌고, 현장에서 업무협약(MOU) 및 계약 17건이 체결됐다. 현재까지 집계된 현장 거래액 규모는 393억5000만원, 상담 이후 후속 협의가 예정된 잠재 상담거래액은 약 3891억7000만원 규모로 파악됐다.

문체부는 “앞으로도 마이케이 페스타를 통해 K-컬처 기업의 해외 진출을 지원하고, 방한 외국인들이 K-컬처 전반을 경험할 수 있는 종합 행사로 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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