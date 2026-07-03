강소백, ‘유자 리큐르’ 앞세워 서울국제주류&와인박람회 참가

사진=강소백

중국 주류 브랜드 강소백의 국내 공식 파트너사 한강글로벌㈜가 지난 6월 18일부터 20일까지 열린 2026 서울국제주류&와인박람회에 참가해 과실 리큐르 '과립방 시리즈'를 소개했다고 3일 밝혔다.

행사 기간 코엑스 3층 C홀에 마련된 부스에서는 복숭아·포도·유자 리큐르를 선보였으며 올해 2026 대한민국주류대상 스피릿 부문 대상을 받은 '유자 리큐르'를 중심으로 시음 프로그램이 운영됐다.

강소백 관계자는 "박람회 기간 동안 1만 명이 넘는 관람객이 시음 행사에 참여했다"며 "국내 소비자들의 관심을 확인할 수 있었다"고 말했다.

사진=강소백

서울국제주류&와인박람회는 올해 35회째를 맞았으며 국내외 360여 개 기업이 참가해 약 450개 부스, 8000여 개 브랜드를 소개했다. 강소백은 IWSC, SFWSC, 몽드셀렉션 등 국제 주류 품평회에서 297개 이상의 메달을 수상했으며 2016년부터 한국 시장에서 제품을 선보이고 있다.

특히 이번 박람회에서는 과립방 시리즈를 직접 체험하려는 소비자들의 관심이 이어지며 브랜드 인지도를 높이는 계기가 됐다고 회사 측은 설명했다.

최근에는 국내 공식 파트너사인 한강글로벌㈜와 함께 과실 리큐르 '과립방'을 중심으로 국내 시장 공략을 이어가고 있으며 제품 관련 문의는 한강글로벌㈜를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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