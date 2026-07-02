더베인, 정규앨범 '균열' 발매… “망설이지 말고 크게 듣자”

슈퍼밴드, 싱어게인3, 최근 복면가왕 가왕까지 차지하며 폭넓은 스펙트럼과 강렬한 존재감을 보여준 더베인(THE VANE)의 채보훈. 채보훈이 최근 더베인 정규앨범 ‘균열’로 돌아왔다.

그는 2일 오후 6시 발매될 이번 앨범을 소개하며 “크게, 더 크게, 최대 볼륨으로! 크랭크업 될수록 앨범의 본질에 가까워진다”고 말한다.

이번 앨범은 거칠게 밀어붙이는 에너지, 날것의 포효, 그리고 원초적인 감각을 바탕으로 현실을 정면으로 응시하는 메시지를 담아냈다. 이를 통해 더베인이 구축해온 음악 세계를 한층 더 극단적이고 본능적인 결로 확장했다.

‘균열’ 이라는 다소 무거운 주제를 다루는 앨범처럼 보이지만 거친 그런지(Grunge)를 중심으로 리드미컬한 펑크(Funk), 경쾌한 펑크(Punk)까지 다양한 사운드의 곡들이 한 앨범 안에 수록돼 삶의 다양한 얼굴을 담아냈다.

이번 앨범은 더 거친, 더 강력한, 더 날것의 더베인’이라는 새로운 캐치프레이즈를 고스란히 담아낸, 더베인이 앞으로 펼쳐갈 음악적 확장의 출발점이라고 할 수 있다.

더베인은 오는 25일(토) 홍대 KT&G 상상마당 라이브홀에서 정규 2집 발매 기념 쇼케이스를 개최한다. 이날 공연에서는 앨범에 수록된 전곡을 라이브로 처음 공개하며, 더베인만의 거친 에너지와 깊어진 사운드를 무대 위에서 온전히 선보일 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]