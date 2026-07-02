남규리, 나이 가늠 안 되는 인형 비주얼…“니가 좋아” 심쿵 고백 [스타★샷]

남규리가 독보적인 동안 외모를 자랑했다. 출처=남규리 SNS

배우 겸 가수 남규리가 시간의 흐름을 비껴간 독보적인 비주얼을 과시했다.

2일 그룹 씨야 출신 남규리는 자신의 SNS 계정에 “니가 좋아”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 남규리는 화려하면서도 감각적인 패션 스타일로 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

남규리는 화이트 시폰 소재의 시스루 블라우스에 블랙 코르셋을 레이어드해 유니크한 스타일링을 선보였다. 특히 화이트 레이스 끈과 금속 버클 장식으로 허리 라인을 강조하는 동시에 풍성한 프릴 디테일이 돋보이는 미니 스커트를 매치해 드라마틱한 실루엣을 완성했다.

여기에 무릎 위를 넘는 롱 레이스업 부츠를 착용해 로맨틱하면서도 강렬한 ‘고딕 펑크’ 무드를 자아내며 감각적인 블랙 앤 화이트 룩의 정석을 보여줬다.

사진을 접한 팬들은 “저도 언니가 좋아요”, “아침부터 눈 정화 하고 갑니다”, “여전히 인형 같다” 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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