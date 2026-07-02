원팩트, 유럽투어 이어 대만 단독 공연 성료…글로벌 행보 박차

사진=아르마다이엔티 제공

그룹 ONE PACT(원팩트)가 대만을 뜨겁게 달구며 현지 팬들과 특별한 시간을 보냈다.

2일 소속사 아르마다이엔티에 따르면 원팩트는 지난 27일 대만 타이베이 문독(MOONDOG)에서 단독 공연 'SUMMER BREEZE in Taipei'를 열었다.

이날 원팩트는 'Pull Up'의 강렬한 사운드로 포문을 열었고, 이어 'blind', 'B2U', '100!', '고백' 등 세트리스트를 숨 가쁘게 이어갔다. 특히 '꺼져', 'O-P', 'SANE', 'Vampire'로 이어지는 구간에서는 멤버들 특유의 카리스마와 치명적인 매력으로 시선을 사로잡았다.

대만 팬들만을 위해 특별히 준비한 유닛 커버 무대가 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 성민과 태그는 '잊어버리지마' 무대로 섬세한 보컬 하모니를 선보였으며, 종우와 예담은 '좋아' 커버 무대로 색다른 매력을 발산했다.

이 외에도 'My dear', 'Never Stop', '기다려왔어 널', '걷다보면' 등의 무대를 통해 진정성 라이브 실력을 뽐냈다. 원팩트는 팬들과 함께한 포토 타임으로 잊지 못할 순간을 남겼다.

마지막으로는 뜨거운 앙코르 요청에 화답하며 'DO U FXXKING LOVE ME TOO'와 '진행중'을 열창하며 끝까지 식지 않는 열정으로 피날레를 장식했다.

앞서 유럽 투어에 이어 대만 공연까지 성료한 원팩트는 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 앞으로도 글로벌 행보에 박차를 가할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]