제베원 김태래, 산울림 명곡 ‘회상’ 리메이크…뜻깊은 협업

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 김태래가 대선배 산울림의 목소리를 대신한다.

소속사 웨이크원은 2일 “김태래가 산울림 데뷔 50주년 기념 프로젝트에 참여한다”고 밝혔다. 이번 프로젝트는 산울림 데뷔 50주년을 앞두고 매달 산울림의 곡 중 한 곡을 후배 뮤지션 및 밴드가 각자의 스타일로 재해석해 선보이는 일종의 트리뷰트 앨범 프로젝트다. 앞서 부활, YB(윤도현 밴드), 데이브레이크, 원슈타인, 유다빈밴드, 터치드 등 유수의 아티스트가 참여했다.

김태래는 프로젝트의 일환으로 1982년 발매된 산울림의 ‘회상’을 자신만의 색깔로 풀어낼 전망이다. 곡은 23일 오후 6시에 공개될 예정이다.

‘회상’은 세대를 불문하고 리스너들에게 많은 사랑을 받는 명곡이다. 그룹 활동부터 OST까지 다양한 음악을 통해 ‘5세대 대표 보컬’다운 존재감을 각인시키고 있는 김태래의 감성으로 새롭게 탄생할 ‘회상’을 향해 기대가 더해진다.

김태래는 소속사를 통해 “산울림 데뷔 50주년을 기념하는 뜻깊은 프로젝트에 참여하게 돼 정말 영광이다. 어릴 때부터 들어온 노래를 직접 부를 수 있는 소중한 기회를 얻게 돼 더욱 기쁘다”라며 “산울림의 데뷔 50주년을 진심으로 축하드린다”라고 참여 소감을 전했다.

한편 김태래가 속한 그룹 제로베이스원은 한국 활동에 이어 다음달 일본 컴백 활동을 펼친다. 스페셜 EP ‘아이코닉’ 이후 약 10개월 만에 일본 EP 2집 ‘회귀러브(回帰LOVE)’를 발표할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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