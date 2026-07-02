아이들 '김미 댓 러브', 매혹의 비주얼

그룹 아이들(i-dle)이 올여름 화끈하게 돌아온다.

소속사 큐브엔터테인먼트는 2일 0시 아이들의 공식 SNS에 미니 9집 타이틀곡 '김미 댓 러브(Gimme Dat Love)'의 뮤직비디오 두 번째 티저 영상을 게재했다.

영상 속 아이들은 붉은 조명 아래 매혹적인 모습으로 시선을 압도했다. 미연을 시작으로 멤버들은 클로즈업샷 속 비현실적인 비주얼과 빠져들 듯한 눈빛으로 한여름의 매력을 발산했다. 또한 서로에게 강하게 끌리는 순간을 자신감 넘치면서 관능적인 자태로 표현해 몰입감을 더했다.

아이들은 앞서 공개된 '김미 댓 러브' 뮤직비디오 티저 영상에서 안무를 최초 공개했다. 영상에서 휘파람 선율과 어우러진 멤버들의 한층 더 성숙해진 비주얼을 선보이며 본편에 대한 기대감을 끌어올렸다.

아이들의 미니 9집 '위 메이드(We made)'는 오는 6일 공개된다. 데뷔 초 발표한 아이엠(I am)과 리브랜딩 후 발표한 미니 8집 위 아(We are)가 대칭을 이룬다. 동시에 미니2집 아이 메이드(I made)를 떠올리게 하는 이번 앨범명으로 아이들만의 유기적인 서사를 이어갈 전망이다.

타이틀곡 '김미 댓 러브'는 제목처럼 사랑을 주제로, 말보다 빠르게 찾아오는 본능적인 사랑의 감정을 아이들만의 짙어진 여름 감성으로 담았다.

글로벌 라틴 신에서 활약 중인 프로듀서 다라몰라와 사만다 카마라가 함께 작업에 참여해 완성도를 높였다. 이 외에도 새 앨범에는 '크로우(Crow)', '모노(Mono)', '모닝(Morning)', '러브 이즈 페인(Love Is Pain)' 등이 수록된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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