염경엽 LG 감독, 역대 최고령 통산 700승 눈앞…한걸음 남았다

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염경엽 LG 감독이 통산 700승을 앞두고 있다.

염 감독은 2013년 넥센 사령탑으로 감독 커리어를 시작했다. 23일까지 699승을 기록했다. 이 기간 팀별 승수는 넥센 305승, SK 101승, LG 293승이다.

첫 승을 신고한 것은 2013년 3월31일 무등 KIA전이었다. 이듬해인 2014년 6월6일 목동 두산전서 100승을 채웠다. 2015년 7월29일 목동 KT전에서 200승, 2016년 9월15일 고척 KT전에서 300승을 기록했다. 넥센에서만 300승을 거뒀다.

이후 자리를 옮겼다. SK 지휘봉을 들고 2020년 5월31일 인천 한화전에서 통산 400승을 달성했다. LG 사령탑에 오른 뒤에도 꾸준히 발걸음을 옮겼다. 2024년 4월7일 잠실 KT전에서 500승, 2025년 5월23일 인천 SSG전에서 600승을 마크했다.

KBO리그 역사상 700승 고재를 밟은 감독은 총 8명 있었다. 현역 감독 중에는 김경문 한화 감독, 김태형 롯데 감독만이 이 기록을 가지고 있다. 염 감독이 700승 고지를 밟을 경우 최고령 타이틀을 새로 작성할 것으로 보인다. 염 감독은 1968년 3월1일생으로, 24일 기준 58세3개월23일이다. 종전 최고령 기록은 김인식 감독이 한화 소속으로 2005년 6월14일 700승을 따냈을 당시의 58세 1개월 13일이다.

한국야구위원회(KBO)는 염 감독이 700승을 달성할 경우 표창 규정에 의거해 기념상을 수여할 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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