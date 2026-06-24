V리그, 2027~2028시즌부터 남자부 외인 2명·여자부 아쿼 2명으로 증원

사진=KOVO 제공

V리그가 2027~2028 시즌부터 외국 국적 선수 보유 인원을 확대한다.

한국배구연맹(KOVO)은 23일 서울시 마포구 연맹 대회의실에서 제6차 이사회 및 임시 총회를 열고 외국인 선수 및 아시아 쿼터 선수 제도 변경, 신임 임원 선출 등을 의결했다.

남자부는 종전 외국인 선수 1명, 아시아 쿼터 1명에서 외국인 선수 2명, 아시아 쿼터 1명으로 늘어난다. 경기 출전은 3명 모두 가능하다.

다만 외국인 선수 두 명의 연봉에 차등을 둔다. 실력이 상대적으로 좋은 한 명은 1년 차 40만 달러(약 6억1752만원), 2년 차 55만 달러(약 8억4909만원)를 받는다. 다른 외국인 선수의 연봉은 1년 차 15만 달러(약 2억3160만원), 2년 차 17만 달러(약 2억6251만원)를 수령한다.

아시아쿼터 선수의 연봉은 종전 1년 차 12만 달러(약 1억8530만원), 2년 차 15만 달러에서 1년 차 15만 달러, 2년 차 17만 달러로 상승한다.

여자부는 아시아쿼터 정원이 1명 증가한다. 2027~2028시즌부터 외국인 선수 1명, 아시아쿼터 2명과 동행할 수 있다. 남자부와 마찬가지로 3명 모두 경기 출전이 가능하다. 여자부 아시아쿼터 선수의 연봉은 1년 차 15만 달러, 2년 차 17만 달러로 동일하다.

특히 연맹 이사회는 2026~2027시즌부터 외국인 선수와 아시아쿼터 선수 교체를 5라운드까지 할 수 있도록 제한을 뒀다. 다만, 8주 이상의 부상 진달을 받게 될 경우 6라운드 이후에도 교체가 가능하다.

사진=KOVO 제공

연맹 임원에도 변화의 바람이 불었다. 신무철 사무총장의 임기 만료에 따라 오는 7월1일자로 엄재용 티캐스트 대표이사를 신임 사무총장으로 선출했다. 임기는 3년이다. 신임 운영본부장으로는 김상우 전 삼성화재 감독을 선임했다.

한편, 페퍼저축은행을 인수한 여자 프로배구 신생팀 SOOP(숲)의 구단명은 SOOP SOOPers(숲 수퍼스) 배구단으로 확정했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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