JTBC, 월드컵 중계 중단설 반박 “전 경기 차질 없이 방송”

JTBC가 북중미 월드컵 중계 중단 가능성이 제기된 일본 언론 보도에 대해 사실이 아니라며 선을 그었다. 회사 측은 결승전까지 예정된 모든 경기를 차질 없이 중계할 계획이라고 강조했다.

JTBC는 24일 공식 입장문을 통해 “현재 진행 중인 2026 FIFA 북중미 월드컵은 결승전까지 모두 정상적으로 중계된다”고 밝혔다.

이어 “대한민국 대표팀 경기뿐 아니라 토너먼트 전 경기와 결승전까지 월드컵 현장의 열기를 생생하게 전달할 예정”이라며 “잘못된 정보로 인한 혼선이 없기를 바란다”고 덧붙였다.

이번 입장은 JTBC의 월드컵 중계가 중단될 수 있다는 일본 언론 보도에 대한 반박 차원에서 나왔다.

앞서 일본 TBS 계열 매체 JNN은 JTBC가 국제축구연맹(FIFA)에 납부해야 할 방송 중계권료 일부를 아직 지급하지 못했다고 보도했다. 그러면서 기한 내 중계권료가 납부되지 않을 경우 한국 내 월드컵 토너먼트 경기 중계가 중단될 가능성이 있다고 전했다.

JTBC는 앞서 2026~2032년 동·하계 올림픽과 2026~2030년 FIFA 월드컵의 국내 중계권을 확보했으며, 지난 4월 KBS와 북중미 월드컵 공동 중계에 합의했다.

한편 JTBC는 최근 재무적 어려움으로 회생절차를 신청한 상태다. JTBC는 지난 12일 총 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 내 상환하지 못했고, 이후 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙 등이 잇따라 회생절차 개시를 신청했다. JTBC 역시 지난 15일 법원에 회생절차를 신청했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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