“공동의 과제” 사감위·교육부, 청소년 도박 근절 맞손

청소년 도박문제 예방주간 기념행사 포스터. 사진=사감위 제공

‘도박을 멈춰, 그게 이기는 거야’

사행산업통합감독위원회(이하 사감위)와 교육부가 청소년 도박 문제를 예방하기 위해 오는 11일부터 17일까지 ‘청소년 도박문제 예방주간’을 공동으로 운영한다.

올해 3회째인 예방주간 행사는 도박에 대한 인식 개선을 넘어 청소년이 도박을 멀리하도록 실제 행동 변화를 유도하고 도박 예방 문화를 확장하는데 중점을 두고 추진된다.

예방주간 기념식은 14일 서울 뚝섬 한강공원에서 청소년과 학부모가 함께 참여하는 대규모 행사로 진행된다. 기념식에는 청소년 문화 공연, 창작 뮤지컬 예방 교육, 힙합 경연 대회 등 청소년들이 주체적으로 참여할 수 있는 체험형 프로그램도 준비했다.

전국 13개 지역 도박문제예방치유센터에서는 예방주간 기간에 학교 및 지역사회와 연계한 토크콘서트와 전문가 강연 등을 운영한다. 또한 사행 산업 기관과 민간 기관도 예방 콘텐츠 제작, 청소년 보호 운동 등에 동참한다.

예방주간 전후로는 SNS 참여 챌린지와 온라인 응원단 운영, 가정통신문 연계 알림, 언론 및 온라인 매체를 활용한 홍보 등 예방 대응의 필요성을 지속적으로 확산한다.

최교진 교육부 장관은 “도박의 위험으로부터 청소년들을 보호하고, 청소년들이 건강하게 성장할 수 있는 울타리를 만드는 일에 모두의 지혜를 함께 모아야 한다”며 “청소년들이 도박의 위험성을 바르게 인식하고, 스스로를 지킬 수 있도록 학교 중심의 도박 예방 교육을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 전했다.

한편 사감위, 교육부는 한국도박문제예방치유원과 함께 교실 내 참여형 예방 교육과 등굣길 홍보 운동 등 학교 현장에서 체감할 수 있는 도박 예방 활동을 추진하는 등 학교의 도박 예방 관련 의무 교육이 내실 있게 운영되도록 적극 지원할 예정이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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