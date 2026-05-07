강하경, ‘취사병 전설이 되다’ 합류…‘왕고’ 이홍내와 상극 케미

사진 제공=FN 엔터테인먼트

배우 강하경이 배우 박지훈 주연의 웹툰 원작 드라마로 방영 전부터 기대를 모으고 있는 드라마 ‘취사병 전설이 되다’에 출연한다.

7일 소속사 FN 엔터테인먼트에 따르면 강하경은 티빙 오리지널 ‘취사병 전설이 되다’에 김관철 역으로 출연한다.

오는 11일 공개되는 ‘취사병 전설이 되다’는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈 분)가 ‘전설의 취사병’으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.

강하경은 극 중 강림소초의 실세이자 2생활관장 상병 김관철 역을 맡는다. 김관철은 마음에 들지 않는 상황이 생기면 주먹이 먼저 나가는 거친 성격의 소유자지만 누구보다 사람을 그리워하는 외로운 내면을 지닌 인물이다. 겉으로는 강한 척하지만 강성재 등장 이후 강림소초의 문제점들이 하나둘 드러나기 시작하면서 김관철의 불만 역시 점점 커져간다.

김관철은 제대를 앞둔 ‘왕고’ 윤동현(이홍내 분) 병장과 팽팽한 신경전을 형성하며 극의 긴장감과 재미를 더할 예정이다. 강하경은 원작 캐릭터의 분위기를 현실감 있게 풀어내며 군 생활 특유의 서열 문화와 인물의 복합적인 감정을 밀도 있게 그려낼 예정이다.

강하경은 드라마 ‘연인’, ‘날아라 개천용’, ‘친애하는 판사님께’, 영화 ‘휴민트’, ‘스트리밍’, 뮤지컬 ‘시지프스’ 등 다양한 작품에서 개성 있는 캐릭터를 선보이며 차근차근 필모그래피를 쌓아가고 있다. 최근에는 뮤지컬 ‘브라더스 까라마조프’ 출연을 앞두고 준비에 매진하는 등 매체와 무대를 넘나드는 활발한 행보를 이어가고 있다. 작품마다 안정적인 연기로 존재감을 드러내고 있는 그가 ‘취사병 전설이 되다’에서는 어떤 새로운 모습을 보여줄지 기대가 모인다.

강하경은 소속사를 통해 “김관철은 처음 대본을 읽었을 때부터 굉장히 강렬하게 다가온 캐릭터였다. 실제 군 생활 어딘가에 꼭 있을 법한 인물이어서 더 현실감 있게 표현하려 노력했다. 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 소감을 밝혔다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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