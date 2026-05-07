부산성모병원 호스피스 완화의료센터, 암성통증 캠페인 실시

부산성모병원(병원장 구수권)은 지난 6 ‘암성통증은 조절할 수 있습니다’를 주제로 통증캠페인을 실시했다고 밝혔다.

암성통증은 암환자들이 진단 후 겪는 대표적인 통증으로, 환자들의 삶의 질에 큰 영향을 미치는 증상이다. 이번 캠페인은 부산성모병원 호스피스 완화의료센터가 주관했으며, 입원 환자와 보호자, 내원객을 대상으로 진행되었다.

캠페인에서는 암성통증에 대한 설명과 함께, 참여자의 이해도를 높이기 위한 OX퀴즈를 실시하였다. 퀴즈 정답자에게는 소정의 상품을 증정해 참여를 유도하였다. 또한 암성통증 조절에 관한 안내 리플렛과 호스피스 완화의료 가이드 북을 배포하여 환자와 보호자들이 통증 관리에 대해 정확히 알 수 있도록 지원했다.

부산성모병원 관계자는 "통증캠페인은 암성통증에 대한 적극적인 치료의 중요성을 알리고, 암환자의 통증 완화 및 삶의 질 향상을 목적으로 중앙호스피스센터 주관 및 보건복지부 지정 호스피스 완화의료 전문기관들이 매년 전국적으로 실시하는 행사"라며 "본원은 앞으로도 암성통증 완화와 호스피스 완화의료 서비스 품질 향상을 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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