선두권 경쟁에 불붙이는 울산, 15㎏ 감량하고 부활한 말컹에게 쏠리는 시선

울산 말컹. 사진=한국프로축구연맹 제공

울산 말컹. 사진=한국프로축구연맹 제공

‘부활한 해결사’ 말컹(울산 HD)이 호랑이 군단의 선두권 경쟁에 불을 붙인다.

울산은 오는 10일 울산문수월드컵경기장에서 부천FC와 하나은행 K리그1 2026 13라운드 홈 경기를 치른다.

승점 20(6승2무4패)으로 3위에 올라 있는 울산은 선두권을 맹추격하고 있다. 2위 전북 현대(승점 21·6승3무3패)에 승점 1점 차로 따라붙었고 1위 FC서울(승점 26·8승2무2패)과도 승점 6점 차 좁히며 가시권에 두게 됐다.

말컹이 또 한 번 골망을 흔들까. 올 시즌 완벽하게 부활했다. 6경기에서 5골 1도움 펄펄 날고 있다. 야고(6골)와 함께 팀 내 공격포인트 1위를 달린다. 올 시즌 첫 출전이었던 지난달 11일 인천 유나이티드전을 시작으로 3경기에서 4골 1도움을 몰아쳤다. 이 활약을 바탕으로 7일 한국프로축구연맹이 발표한 4월의 이달의 선수상 후보에도 올랐다.

사실 말컹은 이미 K리그에 한 획을 그은 선수다. 2017년 K리그2 경남FC를 통해 K리그에 입성한 최고의 공격수로 자리매김했다. 키 196cm의 압도적인 피지컬과 유연함을 앞세워 사상 처음으로 K리그1과 K리그2에서 득점왕과 정규리그 최우수선수(MVP)를 모두 석권했다. 입단 첫 해 32경기에서 22득점 3도움으로 맹활약하며 경남의 K리그1 승격을 이끌었다. 이듬해 K리그1에서 31경기 26득점 5도움으로 더욱 날아올랐다.

이후 중국과 사우디아라비아, 튀르키예를 거친 그는 지난해 7월 울산 유니폼을 입었다. 6년5개월여 만의 K리그 복귀였다. 하지만 100㎏가 넘는 체중으로 움직임이 둔해지고 잦은 부상까지 겹치면서 기대에 미치지 못했다. 9경기에서 3골. 전성기가 지났다는 평가가 뒤따랐다.

그런 말컹이 반전을 마련한 계기가 있었다. 바로 올 시즌 울산 지휘봉을 잡은 김현석 감독의 부임이다.

K리그1 3연패에 빛나는 울산은 지난 시즌 풍파를 겪었다. 시즌 내내 부진하며 강등 위기까지 겪었고 간신히 9위에 턱걸이하며 1부에 잔류했다. 하지만 그 과정에서 두 차례나 감독이 교체됐고 단장마저 팀을 떠났다. 선수단 내부에 있던 갈등도 수면 위로 올라왔다. 혼란을 수습할 적임자가 필요했던 울산은 구단 레전드 출신인 김 감독에게 사령탑을 맡겼다.

명가 재건에 나선 김 감독이 비시즌 동계 훈련에서 가장 공들인 선수가 말컹이다. 먼저 혹독한 체중 감량을 지시했다. 1.5㎞를 6분 안에 통과해야 출전 명단에 넣겠다는 조건을 내걸었다. 말컹 역시 부활을 위해 쉬지 않고 구슬땀을 흘렸다. 평소 좋아하던 고기 대신 채소 위주의 식사로 식단을 조절했다.

노력은 배신하지 않았다. 50일 동안 15㎏을 감량하며 홀쭉해진 모습으로 그라운드에 나타났다. 성적까지 끌어올리며 제2의 전성기를 향해 나아가고 있다. 김 감독 역시 “말컹이 다시 과거의 스포트라이트를 받던 모습으로 돌아오고 있다는 점에서 보람을 느끼고 있다”며 엄지를 치켜세웠다.

말컹이 맹렬한 기세를 이어갈 수 있을까. 그의 발끝에 시선이 모인다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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