쿠기, 백예린과 연인 무드 돋보인 ‘스턱’ MV…설렘 시너지 눈길

사진제공 = 두오버엔터테인먼트

가수 쿠기(Coogie)가 가수 백예린과 함께 한 뮤직비디오를 공개했다.

쿠기는 지난 6일 디지털 싱글 ‘Stuck (Feat. 백예린)(스턱)’을 발매하며 뮤직비디오를 함께 공개했다.

뮤직비디오 속 쿠기는 백예린과 함께 데이트를 즐기는 연인 무드를 그려냈다. 노랫말과 대비되는 다정한 장면은 헤어진 연인의 지난 추억을 돌아보는 듯한 분위기를 자아내며 곡의 쓸쓸한 감정선을 강조했다.

두 사람의 모습과 함께 흘러나오는 멜로디 속 독보적인 음색 시너지 역시 곡의 매력을 극대화했다. 서로 주고 받는 듯한 노랫말이 공감을 자아냈다.

‘스턱’은 헤어진 뒤의 그리움을 쿠기만의 언어로 표현한 곡이다. 백예린이 피처링 지원사격에 나서며 특유의 분위기를 더했고, Lil Moshpit(릴 모쉬핏)이 프로듀싱에 참여하며 곡의 완성도를 더욱 높였다.

쿠기는 지난해 ‘AFTER UPSET(애프터 업셋)’을 통해 감각적인 역량을 증명하며 한층 확장된 음악 세계를 펼쳐 보였다. 약 8개월 만에 ‘스턱’으로 또 다른 매력을 전하며 폭넓은 스펙트럼을 전개하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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