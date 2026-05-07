CJ ENM 1분기 영업익 15억원…전년比 107.2%↑

CJ ENM

코스닥 상장사 CJ ENM은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 15억원으로 지난해 동기보다 107.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 글로벌 콘텐츠 유통 확대와 국내 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 성장세에 힘입은 결과다.

CJ ENM은 한국채택국제회계(K-IFRS) 연결기준으로 올해 1분기 매출 1조 3297억원, 영업이익 15억원을 기록했다고 7일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 16.8% 증가했으며, 영업이익은 흑자 기조를 유지했다. 당기순손실은 61억원으로 전년(821억6900만원 손실) 대비 손실 폭을 줄였다.

엔터테인먼트 사업 부문은 IP 경쟁력에 기반한 콘텐츠 해외 판매 확대와 티빙의 가입자 및 트래픽 증가에 힘입어 견조한 매출 성장을 달성했다. 커머스 사업은 콘텐츠 커머스 확장과 외부 팬덤 IP 경쟁력 강화를 기반으로 모바일 앱 유입 및 고객 지표를 개선하고, 모바일 라이브 커머스의 고성장을 이어가며 견조한 매출 성장세를 지속했다.

영화·드라마 부문은 글로벌 시장내 프리미엄 콘텐츠 제작 및 유통이 확대되며 매출이 전년 대비 44.8% 증가한 4573억원을 기록했고, 영업이익도 80억원으로 흑자 전환했다. 넷플릭스, 아마존 프라임비디오, HBO Max, Disney+ 등과의 파트너십 강화로 예능 및 음악 콘텐츠 해외 판매가 확대돼 수익성 개선을 이끌었다. 피프스시즌은 ‘아메리칸 클래식(American Classic)’, ‘굿 도터(The Good Daughter)’, ‘에덴의 동쪽(East of Eden)’ 등 인기 시리즈를 글로벌 OTT에 잇따라 공급하며 매출 신장과 수익 개선을 동시에 달성했다.

미디어 플랫폼 부문은 티빙의 성장세가 돋보였다. 전년 동기 대비 11.6% 증가한 3268억원의 매출을 기록했다. 다만 경기 침체에 따른 광고 수요 위축이 지속되며 TV 광고 매출이 감소, 212억원의 영업손실로 이어졌다. 같은 기간 티빙 가입자는 SSG·롯데카드 등 제휴 상품 확대로 1년 사이 37.3% 성장했다. 독점 콘텐츠와 WBC의 흥행으로 티빙 광고 매출 역시 전년 동기 대비 35.3% 증가했다.

음악 부문은 매출 1670억원, 영업손실 58억원을 기록했다. 데뷔앨범 144만장 판매고를 기록하며 역대 K-팝 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 2위 기록을 세운 알파드라이브원과 연일 매진으로 월드투어 및 앵콜콘을 성공리에 마무리한 제로베이스원이 선전했다.

아울러 ‘쇼미더머니12’ 흥행에 Mnet 매출이 증가했으며 특히 엠넷플러스 매출은 전년 동기대비 263.1% 성장한 것으로 집계됐다. 다만 전년비 라포네엔터테인먼트 등 레이블 아티스트 대형 이벤트 감소 및 미래 성장 동력 확보를 위한 엠넷플러스의 인프라 투자 확대로 인해 수익성은 일시 감소했다.

커머스 부문 매출은 3785억원으로 전년 동기 대비 4.5% 증가했다. 영업이익은 239억원으로 전년 대비 7.6% 감소했으나, 이는 커머스 콘텐츠 제작과 AI 고도화 등 모바일 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자 확대 영향이라고 CJ ENM은 밝혔다.

CJ ENM 관계자는 “티빙 가입자 및 광고 매출의 지속 성장과 콘텐츠 해외 판매 호조로 1분기 외형 성장을 시현했다”며 “2분기에는 부문별 사업 체질 개선, 플랫폼 경쟁력 강화를 통한 유통 성과 극대화, 글로벌 아티스트 활동 확대를 통해 수익성을 회복하는데 집중할 것”이라고 밝혔다.

CJ ENM은 2분기부터 ▲로컬 플랫폼 파트너십 강화 및 해외 공동 제작 기반 마련 ▲앵커 IP 중심 통합 광고 펀더멘털 강화 △ 아티스트 라인업 확대 및 콘서트 기반 수익 개선 ▲커머스 IP 유니버스 확장 및 고관여 프리미엄 상품 경쟁력 강화에 총력을 기울인다는 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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