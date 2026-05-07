블랙핑크 로제, ‘금발+블랙’의 정석…멧 갈라 뒤흔든 역대급 미니 드레스 자태 [스타★샷]

로제가 멧 갈라의 비하인드 사진을 공개했다. 출처=로제 SNS

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 로제가 세계 최대 패션 축제 ‘멧 갈라(Met Gala)’ 현장의 비하인드를 공개하며 독보적인 아우라를 과시했다.

7일 로제는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “met met met”이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 로제는 어깨 라인을 과감하게 드러낸 스트랩리스 디자인의 블랙 미니 드레스로 시크하면서도 우아한 자태를 뽐냈다.

특히 스커트 부분에 입체적인 볼륨감을 더한 실루엣은 드라마틱한 무드를 극대화했다. 여기에 살 비침이 있는 블랙 타이즈와 매끈한 라인의 스틸레토 힐을 매치해 완벽한 각선미를 강조했다. 로제의 시그니처인 플래티넘 블론드 헤어는 올 블랙 룩과 강렬한 대비를 이루며 별도의 액세서리 없이도 화려한 포인트를 완성했다.

현장의 열기가 느껴지는 또 다른 사진에서는 블랙핑크 멤버들과 함께 여유로운 분위기를 즐기는 모습이 담겨 팬들의 이목을 집중시켰다.

한편 지난 4일 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 개최된 올해 멧 갈라는 ‘코스튬 아트(Costume Art)’를 주제로, ‘패션 이즈 아트(Fashion Is Art)’라는 드레스 코드 아래 전 세계 톱스타들이 참석해 자리를 빛냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]