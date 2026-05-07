“우리 아들 만나봐” 거절해도 억지…이수지가 그려낸 병원 ‘빌런’의 정체

이수지가 황정자 역으로 진상 환자를 연기하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 영상 캡처

코미디언 이수지가 이번에는 병원 내 ‘진상 환자’로 변신해 다시 한번 소름 돋는 연기력을 선보였다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에는 ‘황정자의 슬기로운 병원생활’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 이수지는 골프를 치다 팔꿈치 부상을 입고 입원한 중년 여성 황정자 역을 맡아 병원에서 흔히 볼 수 있는 무례한 환자의 행태를 페이크 다큐 형식으로 그려냈다.

황정자는 다인실 병실에 머물며 간호사를 향해 “야, 간호사야”라며 반말 섞인 호칭으로 식사를 재촉하는가 하면 동료 환자들과 “여기 애들은 얼굴은 예쁘장한데 손이 굼뜨다”며 노골적인 뒷담화를 이어갔다.

병식(病食)에 대한 불만도 이어졌다. 건강을 위한 저염 식단이 “밍밍하고 고기가 질기다”며 투정을 부리며 무리하게 생선 반찬을 요구했다. 간호사가 메뉴 변경의 어려움을 정중히 안내하자 “식판 가져가라, 안 먹는다”며 막무가내로 행동해 보는 이들의 눈살을 찌푸리게 했다.

황정자의 민폐 행보 속엔 아이러니한 웃음 포인트도 담겼다. 다른 환자가 가져온 외부 음식을 병실에 펼쳐놓고 소란스럽게 식사하던 중 병문안 온 다른 이가 통화를 하자 “여기가 병원인데 어디서 크게 소리를 지르냐”며 되레 더 큰 소리로 꾸짖는 등 전형적인 ‘내로남불(내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜)’의 모습을 보였다.

또 접수대 간호사에게 “우리 아들을 만나보라”며 상대가 거절하는데도 억지로 아들의 직장과 성격을 어필하는 장면은 현직 간호사들이 현장에서 겪는 고충을 사실적으로 반영했다는 평이다.

누리꾼들의 반응은 뜨거웠다. 댓글 창에는 “이수지가 패러디하기 전에 다들 착하게 살자”, “전 국민 진상 퇴치 프로젝트 같다”, “현직 간호사인데 어제 겪은 일인 줄 알고 소름 돋았다” 등의 공감이 쏟아졌다. 한편으로는 “이수지 버전은 오히려 순한 맛이다, 현실은 더하다”라는 씁쓸한 반응이 이어지기도 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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