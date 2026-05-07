부산우유, 2026 NC 스폰서데이 경기 초대권 이벤트 진행

사진=부산우유

부산우유가 NC 다이노스와 함께하는 ‘NC 스폰서데이’를 개최하고 경기 초대권과 굿즈를 증정하는 응모 이벤트를 오는 5월 20일까지 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 온라인 이벤트와 현장 참여형 이벤트로 구성된다. 먼저 사전 온라인 이벤트인 ‘스폰서데이 초대권 이벤트’는 4월 20일부터 5월 20일까지 운영되며 이벤트 페이지를 통해 신청 폼을 작성한 참여자 가운데 총 200명을 선정해 경기 초대권을 비롯한 다양한 경품을 제공할 예정이다.

이벤트 기간 동안 부산우유 공식 스토어에서 최다 구매를 인증한 고객에게는 NC 다이노스 선수 친필 사인 유니폼과 경기 초대권이 함께 제공된다. 또한 정규 시즌 개막일부터 스폰서데이 당일까지 NC 다이노스 팀 홈런 개수를 예측하는 ‘홈런 예측 이벤트’도 함께 진행된다.

현장 참여형 이벤트도 마련된다. 오는 5월 29일 스폰서데이 당일에는 부산우유와 NC 다이노스 스폰서데이를 기념하는 네컷 사진 촬영이 가능한 포토부스가 운영될 예정이다. 경기 당일 부산우유 부스를 방문해 네이버 공식 스토어 알림받기 또는 인스타그램 팔로우를 완료한 관람객에게는 부산우유 제품이 제공된다.

부산우유 관계자는 “이번 NC 스폰서데이는 고객과 직접 소통하고 브랜드를 체험할 수 있도록 다양한 프로그램으로 기획됐다”며 “앞으로도 소비자와의 접점을 확대할 수 있는 참여형 마케팅을 지속적으로 선보이고 지역 사회 발전에도 기여하겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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