아이브 장원영, 마네킹보다 더 마네킹 같은 ‘무결점’ 몸매…“다리 길이 실화야?” [스타★샷]

장원영이 변함없는 몸매와 미모로 근황을 전했다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영이 독보적인 비주얼과 완벽한 피지컬로 근황을 전하며 팬심을 저격했다.

지난 6일 장원영은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 장원영은 그레이와 화이트가 조화를 이룬 투톤 배색 니트 미니 원피스를 입고 카메라 앞에서 다채로운 포즈를 취하고 있었다.

특히 장원영의 패션 감각이 돋보였다. 전면의 버튼 다운 디자인으로 단정한 무드를 자아내는 동시에 넥라인과 암홀, 측면 라인을 따라 흐르는 화이트 라인 디테일로 스포티한 에너지를 배가시켰다.

무엇보다 감탄을 자아낸 것은 그의 비현실적인 실루엣이었다. 허리 부분의 세로 골조직 편물이 바디라인을 탄탄하게 잡아줬으며 둥글게 굴려진 밑단과 슬릿 디테일은 장원영의 전매특허인 긴 다리 라인을 더욱 강조했다. 여기에 내추럴하게 연출한 롱 웨이브 헤어스타일은 스포티한 의상에 특유의 우아하고 부드러운 분위기를 더해 화보 같은 결과물을 완성했다.

한편 장원영이 속한 그룹 아이브는 현재 전 세계 팬들을 만나는 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’을 성황리에 진행 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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