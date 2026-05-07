안성재, ‘와인 바꿔치기’ 사과 직후 유튜브 재개…“이와중에” 누리꾼 뭇매

사진=안성재 유튜브 채널

‘흑백요리사’ 심사위원으로 이름을 알린 안성재 셰프가 자신이 운영하는 파인다이닝 레스토랑 모수 서울의 와인 바꿔치기 논란에 해명했다. 그러나 사과 직후 유튜브 채널에 새 영상을 올리면서 비판을 받고 있다.

지난 6일 안성재는 “최근 저의 업장인 모수에서 발생한 미흡한 서비스로 실망을 드린 점을 다시 한번 정중히 사과드린다”며 “모든 일은 마땅히 제 책임”이라고 긴 글을 올렸다.

그는 지난달 18일 내부 CCTV를 통해 확인한 내용을 시간대와 직원 동선에 따라 구체적으로 나열했다. 안성재는 테이블을 담당한 소믈리에가 2000년 빈티지 대신에 2005년 빈티지를 잘못 서빙했다고 인정하며 해당 소믈리에가 와인 설명을 마친 후 그 실수를 인지했지만 고객에게 바로 설명하지 않았다고 해명했다.

이어 “2층 백사이드 와인 공간에 당시 두 병이 나란히 있어 소믈리에가 2005년 빈티지를 실수로 처음에 제공했고, 고객님께서 사진 요청하신 때에는 2층 해당 공간에서 2000년 빈티지 병을 가져다 드렸다”고 했다.

또 ”이때 고객님께서 와인에 대해 직접 문제를 제기했다”며 ”다시 응대한 소믈리에는 이때라도 사과드려야 했으나 당황한 나머지 ‘2000년 빈티지 와인이 바틀째 주문돼 1층에 있었다’는 등 사실과 전혀 다른 내용을 즉흥적으로 말씀드리는 매우 부적절한 대응을 했다…고 했다.

고객의 문제제기 이후 해당 소믈리에가 사과 없이 “그럼 2000년 빈티지도 맛 보게 해 드리겠다”며 2000년 빈티지 와인을 서빙했다는 고객의 후기에 대해서는 “‘와인 공부를 하고 계신데, 저의 실수로 인해 2000년과 2005년 빈티지를 비교해 보실 수 있었으면 좋겠다’라는 취지의 발언을 했다. 이 역시 정확한 상황 설명과 진정성 있는 사과가 우선됐어야 했으나, 사과도 부족했고 그 발언 또한 적절하지 못 했다”고 했다.

홀서비스 총괄 매니저가 서비스 차원에서 디저트 와인을 모두에게 제공했다고 강조했다. 그는 “서비스 실수와 응대 미흡에 대한 사과의 의미로 4잔 페어링을 주문하신 세 분께도 모두 디저트 와인을 제공해 드렸다”고 했다. 이어 “홀 서비스 팀은 이것으로 해당 사안이 마무리됐다고 판단했고, 저는 이틀 휴무일이 지난 4월 21일 보고받았다”고 밝혔다.

안성재는 “해당 소믈리에에 대해서는 회사 규정에 따라 경위서를 제출하도록 했고, 앞으로 고객님의 와인을 담당하는 소믈리에 포지션에서 배제하는 조치를 취했다”고 했다.

사과 직후 안성재의 유튜브 채널에는 ‘출출한 밤에 추천하는 야식 메뉴 4가지ㅣ안성재거덩요’라는 제목의 영상이 올라왔다. 설명란에는 “금일 예정됐던 콘텐츠는 야식 메뉴 하이라이트로 대체하게 됐다. 시청을 기다려 주신 구독자 여러분의 너른 양해 부탁드린다”고 적혔다.

이어 “오늘은 업그레이드 메뉴로 선보였던 갓김치 어묵 국수, 분모자 떡볶이, 감바스&마라 시금치 볶음, 초간단 차돌박이 볶음 레시피들을 모아 봤다. 출출한 밤에 여러분의 취향을 담아 새로운 레시피로 만들어봐도 좋을 것 같다”고 했다.

댓글에는 “하필 이때 이런걸 올려야되나요”, “이 와중에 새 영상을 올린다고?”, “사태파악이 안되시나” 등 부정적인 반응을 보였다.

앞서 누리꾼 A씨는 지난달 21일 온라인 커뮤니티에 ‘모수에서 빈티지 바꿔치기 당했습니다’라는 글을 올렸다. 작성자는 지난달 18일 모수에 방문해 와인 샤또 레오빌 바르통 2000년 빈티지를 페어링 와인으로 서빙받았어야 했지만, 담당 소믈리에가 병 가격이 10만원가량 저렴한 2005년 빈티지를 서빙했으며 문제 제기 이후에도 제대로된 사과가 이뤄지지 않았다고 주장했다.

이후 모수 서울에서 공식 입장문을 냈지만 와인이 실제로 잘못 제공된 것인지 고의 여부에 대한 설명이 없고 재발 방지 대책 역시 제시되지 않아 사과의 진정성을 두고 비판 받았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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