방탄소년단, 멕시코 대통령실 공식 초청…현지 1557억 경제효과

멕시코시티 월드투어 공연을 앞둔 방탄소년단(BTS)이 멕시코 대통령을 만나며 파급력을 증명한다.

6일(현지시간) 오전 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 정례 기자회견에서 방탄소년단이 대통령실을 방문하고 대통령실 발코니를 개방해 시민들과 인사를 나눌 예정이라고 밝혔다. 그는 방탄소년단의 음악에 대해 “언제나 우정과 평화의 메시지 그리고 사랑을 전한다”고 평가했다.

셰인바움 대통령은 지난 1월 방탄소년단의 멕시코시티 공연 확정 소식을 두고 “역사적인 순간”이라며 환영의 뜻을 나타낸 바 있다. 현지 젊은 층이 오랫동안 기다려 온 공연이라는 점도 강조하며 방탄소년단을 향한 높은 관심을 보였다.

방탄소년단의 멕시코 방문은 경제적 측면에서도 큰 기대를 모은다. 멕시코시티 상공회의소는 이번 공연이 약 1억 750만 달러(한화 약 1557억 원) 규모의 경제적 파급 효과를 낼 것으로 추산했다.

지난해 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 자료에 따르면 멕시코는 전 세계에서 다섯 번째로 K-팝을 많이 듣는 시장이다. 방탄소년단은 현지 K-팝 팬들이 최다 스트리밍한 아티스트로 꼽혔다. 2020년 발표한 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 멕시코에서 가장 많이 재생된 K-팝 앨범으로 선정됐다. 해당 집계의 상위 10개 음반 중 8개가 방탄소년단의 작품이다. ‘Dynamite’는 ‘K-팝 열풍 이후 멕시코에서 최다 스트리밍된 곡’ 1위에 올랐다. 해당 차트에서도 상위 10곡 중 7곡이 방탄소년단의 노래다. 현지 일간지 엘 우니베르살은 멕시코시티가 스포티파이에서 방탄소년단의 음악을 가장 많이 듣는 도시라고 밝혔다.

방탄소년단은 7일과 9~10일 총 사흘간 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스 무대에 선다. 3회 공연은 티켓 오픈 직후 빠르게 매진됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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