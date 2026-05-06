김은중 전 수원FC 감독, 남자 올림픽 대표팀 지휘봉 잡는다

사진=대한축구협회 제공

김은중 전 수원FC 감독이 남자 올림픽 대표팀을 이끈다.

대한축구협회는 6일 서울 축구회관에서 2026년도 제4차 이사회를 개최하고 2028 LA 올림픽까지 올림픽 대표팀을 이끌 사령탑으로 김 감독을 심의, 의결했다.

이번 선임은 감독과 코치가 한 팀을 이뤄 지원하는 형태의 공개채용으로 진행됐다. 전력강화위원회와 외부 위원들의 심사 결과 김 전 수원FC 감독과 김태민 전 수원FC 코치 팀이 가장 높은 평가를 받았다. 1순위 후보로 추천된 이들은 이사회 승인에 따라 계약이 마무리 되는대로 다음 달 소집부터 팀을 이끈다.

김 감독은 코치로서 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임 금메달, 2020 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 우승, 2020 도쿄 올림픽 8강 등을 경험한 바 있다. 이후 감독으로 부임해 2023 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵 4강 진출을 이끌었다. 이후 지난 시즌까지 수원FC 지휘봉을 잡았다.

김 코치는 베트남 대표팀에서 박항서 감독의 코치를 맡은 바 있다. 2022년 김은중 감독이 이끄는 U-20 대표팀에 합류해 U-20 월드컵 4강 진출을 합작했다. 이후 수원FC에서도 코치로 호흡을 맞췄다.

전력강화위원회는 “두 지도자가 풍부한 국제무대 경험과 해당 연령대 국제대회 및 선수들에 대한 높은 이해도를 갖췄다고 판단했다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]