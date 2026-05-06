전지현, 나영석 PD 예능 출격…좀비 연기까지 완벽? ‘소금쟁이’ 굴욕

사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’

배우 전지현이 나영석 PD의 웹예능 출연을 앞두고, 선공개 영상이 공개되며 기대감을 높이고 있다.

6일 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 영화 ‘군체’ 팀이 출연한 ‘나영석의 와글와글’ 선공개 영상이 게재됐다.

사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’

사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’

공개된 영상 속에서 연상호 감독은 “‘부산행’ 할 때 좀비 영화를 처음 하는 거라서 무술팀 분들이 처음에는 수치심을 가지셨다”며 “그동안 멋있는 액션 위주로 하셨어서 초반엔 조금 수치심을 가지셨는데, 이제는 더 이상 좀비에 대한 수치심은 없고 ‘누가누가 잘하나’가 됐다. 심지어 전지현 배우님도 도전 정신을 보여줬다”고 전했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’

이에 전지현은 촬영 당시를 떠올리며 “감독님이 워낙 좀비 영화를 잘 찍으시니까 제가 옆에서 살짝 해봤는데 저를 안 보고 모니터를 보고 계셨는데, 옆눈으로 저를 보더니 원석을 발견한 것처럼”이라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’

이어 연상호 감독은 “다리가 기시지 않나. 그 긴 다리가 꺾이는데 ‘어?’ 싶었다. 약간 소금쟁이 같기도 하고”라며 유쾌한 비하인드를 덧붙였다.

해당 영상이 공개되자 누리꾼들은 “전지현이 유튜브 예능에 나오다니 신선하다”, “벌써부터 기대된다” 등 다양한 반응을 보이며 기대감을 드러냈다.

한편 영화 ‘군체’는 정체불명의 바이러스로 봉쇄된 건물 안에서 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 이야기를 그린 작품으로, 전지현을 비롯해 구교환, 지창욱, 신현빈 등이 출연하며 오는 21일 개봉을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]