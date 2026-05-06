전지현, 나영석 PD 예능 출격…좀비 연기까지 완벽? ‘소금쟁이’ 굴욕

배우 전지현이 나영석 PD의 웹예능 출연을 앞두고, 선공개 영상이 공개되며 기대감을 높이고 있다.
6일 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 영화 ‘군체’ 팀이 출연한 ‘나영석의 와글와글’ 선공개 영상이 게재됐다.
공개된 영상 속에서 연상호 감독은 “‘부산행’ 할 때 좀비 영화를 처음 하는 거라서 무술팀 분들이 처음에는 수치심을 가지셨다”며 “그동안 멋있는 액션 위주로 하셨어서 초반엔 조금 수치심을 가지셨는데, 이제는 더 이상 좀비에 대한 수치심은 없고 ‘누가누가 잘하나’가 됐다. 심지어 전지현 배우님도 도전 정신을 보여줬다”고 전했다.
이에 전지현은 촬영 당시를 떠올리며 “감독님이 워낙 좀비 영화를 잘 찍으시니까 제가 옆에서 살짝 해봤는데 저를 안 보고 모니터를 보고 계셨는데, 옆눈으로 저를 보더니 원석을 발견한 것처럼”이라고 밝혀 웃음을 자아냈다.
이어 연상호 감독은 “다리가 기시지 않나. 그 긴 다리가 꺾이는데 ‘어?’ 싶었다. 약간 소금쟁이 같기도 하고”라며 유쾌한 비하인드를 덧붙였다.
해당 영상이 공개되자 누리꾼들은 “전지현이 유튜브 예능에 나오다니 신선하다”, “벌써부터 기대된다” 등 다양한 반응을 보이며 기대감을 드러냈다.
한편 영화 ‘군체’는 정체불명의 바이러스로 봉쇄된 건물 안에서 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 이야기를 그린 작품으로, 전지현을 비롯해 구교환, 지창욱, 신현빈 등이 출연하며 오는 21일 개봉을 앞두고 있다.
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