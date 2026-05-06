온가족이 운전의 즐거움을…HMG 드라이빙 익스피리언스 2026 시즌 시작

아이오닉 6 N이 예년에 열린 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터에서 젖은 노면을 질주하고 있다. 현대차그룹 제공

현대자동차그룹이 마련한 특별한 가족 운전 체험 프로그램이 이달부터 시작한다. 자동차도 단순한 이동수단이 아니라 삶과 문화의 한 요소라는 것을 체험할 수 있는 프로그램이어서 많은 이들의 관심을 집중시키고 있다.

6일 현대차그룹에 따르면 ‘HMG 드라이빙 익스피리언스 2026 시즌’이 오는 9일부터 운영을 시작해 12월 6일까지 이어질 예정이다. 2022년 9월 충남 태안에 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터를 개관한 후 현대차와 기아는 매년 이곳에서 소비자들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 있다.

올해에는 운전 숙련자뿐 아니라 초심자와 가족단위로 즐길 수 있는 프로그램을 다양하게 마련했다.

먼저 초심자용 프로그램 ‘베이직 드라이브’는 베이직 드라이브 라이트(Lite)와 플러스(Plus)로 세분화한다. 베이직 드라이브 플러스에서는 40분간의 공도 주행을 추가했으며 베이직 드라이브 라이트와 플러스를 이수한 운전 초심자는 도심 주행과 주차, 빗길 등 고난도 주행 환경에 익숙해질 수 있다.

브랜드 별 특화 프로그램도 준비했다. 현대차는 운전 숙련자가 고성능 브랜드 N만의 탁월한 주행 성능을 직접 느껴볼 수 있도록 ‘N 트랙 퍼포먼스’ 프로그램을 새롭게 추가했다. N 트랙 퍼포먼스는 운전자가 주행 기술을 체계적으로 배울 수 있도록 8시간 30분 분량으로 넉넉하게 구성했다. 전문 인스트럭터와 함께 아이오닉 5 N, 아이오닉6 N 등 고성능차를 운전하며 젖은 노면에서는 드리프트, 마른 노면에서는 고속주행을 경험할 수 있다. 이와 함께 레코드라인(코너를 돌 때 최단거리로 최고속도를 낼 수 있는 레이싱 라인)과 차량중심 이동, 영상·데이터 분석 등 각종 고급 주행기술도 배워볼 수 있다.

기아 정통 픽업 타스만이 비도로에서 흙먼지를 휘날리며 역동적인 성능을 발휘하고 있다. 현대차그룹 제공

기아는 정통 픽업 ‘타스만’의 역동적 성능을 체험할 수 있는 프로그램을 마련했다. 올해 새로 만든 ‘타스만 익스피리언스’ 프로그램에 참여하면 자갈밭과 진흙, 수로 같은 비포장(오프로드) 도로에서의 험악한 지형에서도 타스만의 성능을 직접 체험해볼 수 있다. 오프로드 주행에 1박 캠핑까지 결합해 자동차 마니아층의 호평을 받은 ‘타스만 인텐시브’ 프로그램은 지난해에 이어 올해도 선택할 수 있다.

현대차와 기아, 제네시스의 신차를 운전해볼 수 있는 기회도 제공한다. 현대차 아이오닉 6 N, 기아 EV3 GT와 EV4 GT, EV5 GT, 제네시스GV60 마그마 등 최신 차종을 즐길 수 있다.

온 가족이 즐길 수 있는 프로그램을 보강한 것도 2026 시즌의 특징이다. 신설 프로그램인 ‘패키지 택시’에 참여하면 마른 노면과 젖은 노면, 고속 주행로, 오프로드 등 4개 코스 가운데 2개를 골라 성인과 어린이가 동반 체험할 수 있다. 전기차 시승에 1박 캠핑을 연계한 ‘캠핑 익스피리언스’ 프로그램에는 기아 EV5와 PV5 등 공간 활용성에 특화돼 있는 모델을 신규 투입한다.

현대 아이오닉 6 N(오른쪽)과 기아 EV6 GT(왼쪽), 제네시스 GV60 마그마(가운데) 가 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터 주행시험장을 빠른 속도로 주행하고 있다. 현대차그룹 제공

미래 자동차 소비자로 성장할 어린이를 위한 프로그램도 마련돼 있다. ‘주니어 드라이빙 익스피리언스’ 프로그램에 참가하면 자동차 모형을 만들거나 기초적인 코딩 교육을 받으며 미래 모빌리티 기술을 즐겁게 체험해볼 수 있다. 시뮬레이터 존에서는 현대차와 기아, 제네시스의 다양한 차종으로 가상 주행체험을 할 수 있다.

유아 휴게실과 키즈 라운지(어린이 놀이방) 등 편의시설도 마련돼 있다. 1층 유아 휴게실은 가족단위 참가자들이 편하게 이용할 수 있다. 2층 키즈 라운지에선 어린이가 자신이 직접 그린 자동차를 스캐너에 입력해 가상 화면에서 운전까지 해보는 이색 체험을 해볼 수 있다. 뿐만 아니라 어린이용 서적과 장난감 등도 갖춰 가족 모두가 시간을 보내기 알맞게 구성했다.

현대차그룹 관계자는 “HMG 드라이빙 익스피리언스 센터가 단순한 주행 경험을 넘어 가족 모두가 즐길 수 있는 ‘모빌리티 체험 공간’으로 자리매김하도록 지원을 아까지 않을 계획”이라고 밝혔다.

지금까지 HMG 드라이빙 익스피리언스센터 방문객 수는 6만4000명이다. 세부 프로그램 예약과 자세한 이용정보 등은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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