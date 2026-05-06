비업무용 부동산 106조…삼성·롯데·한화 순

국내 50대 그룹이 보유한 비업무용 부동산 규모가 100조원을 넘어선 것으로 조사됐다. 그룹별로는 삼성·롯데·한화·KT 순으로 보유 규모가 큰 것으로 나타났다. 최근 정부가 비업무용 부동산에 대한 과세 강화를 검토하고 있는 만큼 대기업의 본업 외 부동산 보유 실태가 다시 주목받고 있다.



6일 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면 50대 그룹 계열사 가운데 2024년과 2025년 2년 연속 비업무용 부동산 가치를 공시한 181곳을 분석한 결과, 지난해 기준 보유액은 총 106조2839억원으로 집계됐다. 전년보다 4.2% 증가한 규모다.



이번 조사는 50대 그룹 중 사업보고서를 제출한 상장·비상장 계열사 374곳 가운데 투자부동산 공시가 가능한 기업을 대상으로 진행됐다. 리츠는 조사 대상에서 제외했다. 비업무용 부동산 가치는 취득가 기준 장부금액이 아닌 현재 시장가치를 반영한 공정가치 기준으로 산출했다.



그룹별로는 삼성이 12조7690억원으로 가장 많은 비업무용 부동산을 보유했다. 삼성의 전체 자산 대비 비중은 1.5% 수준이다. 다만 보유액은 전년보다 8.2% 줄었다. 계열사 중에서는 삼성생명이 11조7863억원을 보유해 그룹 전체 비업무용 부동산의 대부분을 차지했다.



롯데그룹은 11조5178억원으로 뒤를 이었다. 전년보다 11.5% 증가했으며 자산 대비 비중은 7.6%였다. 롯데쇼핑이 6조8284억원, 호텔롯데가 2조7902억원을 보유해 두 회사가 그룹 전체의 80% 이상을 차지했다.



한화그룹은 8조8244억원으로 전년 대비 16.5% 늘었다. KT그룹도 8조3334억원으로 12.5% 증가했다. 이어 미래에셋그룹 5조7684억원, GS그룹 4조7593억원 순이었다. 미래에셋그룹은 전년보다 21.1% 감소한 반면 GS그룹은 19.9% 증가했다.



증가 폭이 가장 컸던 곳은 다우키움그룹이었다. 다우키움그룹의 비업무용 부동산 보유액은 4조3683억원으로 전년보다 1조8264억원 늘었다. 증가율은 71.9%에 달했다.



자산 대비 비업무용 부동산 비중이 높은 그룹도 확인됐다. HDC그룹이 15.3%로 가장 높았고 KT&G그룹 11.1%, KT그룹 10.5%, 현대백화점그룹 10.0% 등이 뒤를 이었다. 이들 4개 그룹은 전체 평균인 2.3%를 크게 웃돌았다.



비업무용 부동산의 가치 상승 폭도 컸다. 50대 그룹 계열사 중 취득 당시 장부금액 대비 공정가치가 2배를 넘는 곳은 46곳이었다. 3배 이상 오른 곳도 17곳으로 집계됐다. HDC영창의 공정가치는 장부금액 대비 857.3%로 가장 높았고, KT알파 654%, 롯데정밀화학 617% 등이 뒤를 이었다.



비업무용 부동산이 임대수익 창출 수단으로 활용되는 사례도 나타났다. 공정가치 대비 임대수익률이 5% 이상인 그룹은 12곳이었다. CJ그룹은 9.6%, 미래에셋그룹은 8.0%의 임대수익률을 기록했다. 계열사 기준으로는 임대수익률 5% 이상이 60곳, 10% 이상은 15곳으로 조사됐다.



리더스인덱스는 “비업무용 부동산이 사실상 본업 외 안정적인 수익 창출에 활용되고 있음을 보여주는 대목”이라고 분석했다.

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