‘얼짱시대’ 홍영기, 노출 지적에 쿨한 일침…“안 보면 될걸”

사진 = 홍영기 SNS 계정

‘얼짱시대’ 출신 인플루언서 홍영기가 자신의 노출 사진을 둘러싼 일부 네티즌의 지적에 솔직한 반응을 보였다.

홍영기는 6일 자신의SNS를 통해 팬들과 ‘무엇이든 물어보세요’ 시간을 가지며 다양한 질문에 답했다. 이 과정에서 한 네티즌은 “노출 좀 작작 올렸으면 좋겠다. 너무 가슴 다 보이게 올리는 이유가 뭐냐”라고 지적했다.

이에 홍영기는 “안 보면 될걸. 보고는 싶나보다ㅠㅠㅋㅋ”라는 답변으로 유쾌하게 받아쳤다.

사진 = 홍영기 SNS 계정

이어 또 다른 팬이 “상처 받지 말아라. 다 질투나서 그러는 거다”라고 응원하자 “걱정 말아라. 저런 걸로 상처 받을 때 지났다. 그래도 고맙다”며 담담한 반응을 보였다.

평소 그는 SNS를 통해 비키니 등 몸매가 드러나는 사진을 꾸준히 공개해 관심을 모아왔다. 다만 일부 게시물에는 과도한 수위의 댓글이 이어지며 논란이 되기도 했다.

한편 홍영기는 2009년 코미디TV ‘얼짱시대’로 얼굴을 알렸으며, 현재는 온라인 쇼핑몰 CEO로 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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