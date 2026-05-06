신정환, ‘닥터 신정환’ 첫 선…“치유와 힐링의 시간”

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신정환이 유튜브로 귀환한다.

자체 게스트 플레이 유튜브 ‘닥터 신정환’이 5월 6일 첫 선을 보인다고 밝혔다.

‘닥터 신정환’은 대중의 관심과 사랑이 고픈 ‘무명 신인’ ‘중고 신인’ 연예계 침체된 스타들이 전격 출연해 치유와 힐링의 시간을 갖는다.

예능 천재 신정환을 필두로, 부인과 전문의 이영민 원장, 상큼 발랄 섹시 레이싱 모델 오은담이 예능 치유 의료진 3인방으로 나서 인지도 고픈 스타들의 막힌 운명을 뚫고 예능감을 ‘순산’하게 돕는다.

실제 전문의와의 결합으로 기존 토크쇼와 차별성을 둔 신선한 포맷으로 소외된 연예인들에게 기회의 장을 마련해 주는 ‘착한예능’이 될 것으로 기대된다.

‘닥터 신정환’ 제작진은 “특유의 순발력 있는 드립과 침체기를 심하게 겪어 본 예능 선배 신정환의 동병상련 진솔 토크, 악마의 메가 토크 대잔치가 펼쳐질 ‘닥터 신정환’ 악마의 입담 신정환과 레이싱 모델 오은담의 토크 대결 역시 관전 포인트로 꼽힌다. 두 사람의 팽팽한 기 싸움 속에서 터지는 예상 밖의 웃음 포인트가 콘텐츠의 몰입을 더할 것으로 예상된다”고 밝혔다.

첫 회 게스트로는 3년 만에 침체기를 깨고 복귀에 시동을 거는 ‘쾌걸 춘향’ ‘싸움의 기술’ 주연 배우 재희가 예능심폐소생에 도전, 3년 동안 설거지 알바로 주부 습진까지 얻게 된 웃픈 풀스토리를 전격 공개할 예정이다.

스타 예능 순산 치유 프로젝트 ‘닥터 신정환’은 5월 6일 저녁 7시 첫 회 영상이 업로드된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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