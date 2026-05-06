벨기에 출신 패션 디자이너가 그룹 블랙핑크 지수 측에 전달한 촬영용 의상이 장기간 반환되지 않았다고 주장했다. 다만 그는 이후 사안이 해결 단계에 접어들었다고 했다.

패션 브랜드 주다심(Judassime)을 이끄는 벤자민 보르트만스는 최근 소셜미디어에 지수 계정을 태그하며 "내 물건을 돌려달라"는 취지의 게시물과 영상을 올렸다.

보르트만스는 지수 앨범 커버 작업을 위해 여러 물품을 한국으로 보냈으나 약 6개월 동안 돌려받지 못했다고 주장했다. 그는 해당 물품들이 자신의 컬렉션에서 중요한 작품이었다며, 반환과 관련해 여러 차례 연락했지만 답변을 받지 못했다고 호소했다.

논란이 확산하자 보르트만스는 6일 추가 영상을 통해 "모든 것이 해결되고 있다는 연락을 받았다"며 물품 회수를 위해 관계자가 한국으로 갈 예정이라고 했다.

다만 그는 지수 측 소통 방식에 대해서는 유감을 드러냈다. 보르트만스는 "젊은 디자이너들은 작품 하나하나에 많은 시간을 쏟는다"며 "6개월 동안 아무런 답변을 받지 못한 건 끔찍한 일"이라고 했다.

또한 그는 자신을 향한 일부 팬들의 비난에 대해 "지수를 공격한 적은 없다. 문제는 지수 팀의 대처 방식이었다"고 해명했다. 이어 "지수에 대해 나쁜 감정은 없다. 그의 행보와 가치를 존중한다"고 덧붙였다.

이와 관련해 지수 측은 아직 별도의 입장을 밝히지 않은 상태다.

<뉴시스>

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