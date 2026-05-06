여름철 댕댕이 산책 고민?… 포포몽 ‘쿨링미스트·물병’ 있잖아!

더운 여름날 반려견의 산책을 돕는 포포몽 ‘쿨링 미스트’와 ‘말랑 실리콘 보틀’ 제품 이미지. 깨끗한나라 제공

“덥다고 댕댕이 산책을 패싱할 순 없잖아요?”

반려견 ‘아지’와 생활하는 강미진 씨는 예년보다 더운 날씨에 걱정이 많다. 강아지와 최소 1일 2산책을 목표로 하는데 자신이 더운 것만큼이나 더위를 많이 타는 아지가 염려스럽다. 그렇다고 산책을 건너뛰자니 반려견 삶의 질에 산책이 얼마나 중요한지를 알기 때문에 고민스럽다.

미진 씨 같은 보호자를 위한 여름철 산책 필수템이 나와 눈길을 끈다. 6일 위생용품 기업 깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 포포몽이 출시한 ‘쿨링 미스트’와 ‘말랑 실리콘 보틀’이다.

포포몽 측은 “반려견은 사람보다 체온이 2도 정도 높고, 발바닥 외에는 땀샘이 없어 열에 의한 자극과 수분 손실에 취약하다. 특히 여름철 아스팔트 지면은 40~50도의 복사열을 발생시켜, 산책 시 반려견이 느끼는 체감온도는 보호자보다 훨씬 높을 수 있다”며 “이에 반려견의 체온 관리 및 수분 섭취를 돕는 산책 필수템을 준비했다”고 설명했다.

우선 쿨링 미스트는 업계 최초로 선보이는 반려동물 전용 제품으로, 자연 유래 냉감 성분이 열기를 식혀준다. 아이슬란드 이끼 추출물 5000ppm을 함유해 달궈진 피부를 빠르게 진정시키며, 히알루론산, 세라마이드, 콜라겐, 판테놀, 해수 성분으로 구성된 5중 수분 레이어링 시스템을 통해 즉각적인 수분 공급을 돕는다. 미세 안개 분사 방식이라 뭉침 없이 고르게 퍼지는 것도 장점이다.

아울러 전 성분이 EWG 그린 등급으로 구성됐으며, 독일 더마테스트 엑셀런트 등급을 획득했다. 또한 반려동물 피부에 적합한 중성 pH를 사용하는 동시에 유해 의심 성분 11종, 인공 향료를 배제했다.

함께 선보인 말랑 실리콘 보틀은 비스페놀A(BPA) 프리 물병이다. BPA는 동물의 생식 및 발달 독소일 뿐만 아니라 내분비(호르몬) 교란 물질일 수도 있는데, 이번 신제품에는 해당 화합물이 포함되지 않은 것.

또한 125g의 가벼운 무게라 산책 시 휴대 부담을 줄였으며, 사용하지 않을 때는 접어서 부피를 최소화할 수 있다. 실리콘 부분은 떨어뜨려도 깨지거나 찌그러지지 않는 내구성과 저소음 설계가 눈에 띈다.

덧붙여 열탕 소독이 가능한 내열성 실리콘 소재를 적용했으며 별도의 컵 없이도 뚜껑으로 바로 급수가 가능하다.

포포몽 관계자는 “여름 산책은 반려견에게 더 큰 부담이 될 수 있는 만큼, 체온 관리와 수분 공급을 동시에 고려했다”며 “앞으로도 반려동물과 보호자의 편의를 고려한 제품을 지속 선보일 예정”이라고 말했다.

한편 포포몽은 이달 29~31일 일산 킨텍스에서 열리는 반려동물산업박람회 ‘메가주’에 참가해 신제품을 직접 체험할 수 있는 부스를 운영한다. 또한 여름 산책 프로모션 기간에는 실리콘 소재 풉백 디스펜서(배변봉투 케이스)와 지비츠(신발 장식 액세서리) 등 특별 굿즈도 제공할 예정이다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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