샌디에이고 송성문, 빅리그 다시 콜업… “2루수로 나설 전망”

샌디에이고 송성문. 사진=키움 히어로즈 제공

송성문(샌디에이고 파드리스)이 다시 빅리그로 복귀했다.

샌디에이고는 6일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열리는 2026 미국 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠전을 앞두고 송성문을 26인 로스터에 넣었다. 대신 뇌진탕 후유증으로 타격 부진에 시달리고 있는 2루수 제이크 크로넨워스는 부상자 명단(IL)에 올랐다.

송성문이 콜업된 건 지난 달 28일 마이너리그 트리플A로 내려간 8일 만이다. 송성문은 지난 달 26일 애리조나 다이아몬드백스와의 멕시코시티 시리즈를 앞두고 빅리그 로스터에 이름을 올렸다. 특별 추가 로스터의 혜택을 받았다. 미국이 아닌 곳에서 열리는 MLB 정규리그에서는 빅리그 로스터가 기존 26명에서 27명으로 늘어난다.

송성문은 이튿날인 27일 8회초 2사 2루 상황에서 2루 주자 루이스 캄푸사노의 대주자로 출전하며 MLB 데뷔전을 치렀다. 통산 29번째 한국인 메이저리거로 이름을 올렸다. 다만 타석에 들어서지는 못한 채 다시 마이너리그 트리플A로 향했다.

무력시위를 펼쳤다. 송성문은 샌디에이고 산하 트리플A 팀인 엘파소 치와와스에서 뛰면서 지난 4일 미국 데뷔 첫 홈런을 뽑아내는 등 8경기 연속 안타를 날렸다. 트리플A 25경기에서 타율 0.293(99타수 29안타), 1홈런, 15타점, 14득점, OPS(출루율+장타율) 0.718 등을 기록했다.

송성문이 데뷔 첫 타석에 들어설 수 있을지도 관심이 쏠린다. MLB닷컴은 “이번 콜업으로 송성문은 MLB에서 정기적으로 출전할 수 기회를 얻었다”며 “송성문은 크로넨워스를 대신해 2루수로 출전할 것으로 예상된다. 유격수와 3루 백업도 맡을 것으로 보인다”고 전망했다.

송성문이 이날 열리는 샌프란시스코전에 출전하게 될 경우 이정후와의 코리안리거 맞대결이 벌어지게 된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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