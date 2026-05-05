치료 기간 긴 성인 치아교정… ‘사전 진단’이 관건

성인 치아교정 수요가 꾸준히 늘고 있다. 과거 치아교정은 성장기 청소년을 중심으로 이뤄지는 치료라는 인식이 강했지만, 최근에는 외모 개선뿐 아니라 구강 건강 관리를 위해 교정을 선택하는 성인이 증가하는 흐름이다.

성인이 교정을 고민하는 배경은 크게 심미적 이유와 기능적 이유로 나뉜다. 고르지 않은 치열, 돌출입, 덧니 등은 웃을 때 자신감을 떨어뜨리는 요인으로 작용할 수 있다. 사진 촬영이나 대인관계에서 치아 배열이 신경 쓰여 자연스럽게 웃기 어렵다는 고민도 적지 않다. 이 같은 심미적 부담은 개인의 자신감과 일상 만족도에도 영향을 줄 수 있다.

교정 장치의 변화도 성인 교정 수요 확대에 영향을 주고 있다. 최근에는 투명 교정 장치나 세라믹 교정 장치처럼 눈에 덜 띄는 방식이 다양해지면서 직장인 등 성인 환자의 심리적 부담이 줄었다. 교정 장치 노출을 부담스러워했던 이들도 상대적으로 편하게 치료를 고려할 수 있는 환경이 마련된 셈이다.

치아교정은 외모 개선만을 위한 치료로 보기 어렵다. 부정교합이 있으면 음식을 씹고 부수는 저작 기능이 떨어질 수 있고, 치아 배열이 불규칙하면 음식물이 쉽게 끼어 충치나 치주질환 위험이 높아질 수 있다. 치열을 바로잡는 과정은 장기적인 구강 위생 관리와 기능 회복 측면에서도 의미가 있다.

다만 성인 교정은 치료 기간이 길고 개인별 구강 상태 차이가 크다. 일반적으로 1년 이상 치료가 이어지는 경우가 많으며, 잇몸 상태나 치아 이동 가능성, 기존 보철물 여부 등을 종합적으로 살펴야 한다. 이 때문에 치료 전 정밀 진단과 맞춤형 계획 수립이 중요하다.

최근 치과에서는 3D 디지털 촬영, 구강 스캐너 등 디지털 장비를 활용해 치아와 턱 구조를 세밀하게 분석하는 방식이 활용되고 있다. 이를 통해 환자별 치열 상태와 교정 방향을 보다 구체적으로 확인하고, 치료 계획의 정확도를 높이는 데 도움을 받을 수 있다.

한아름 용인 스마트치과 원장은 “치아교정은 단기간에 끝나는 치료가 아니므로 풍부한 임상 경험과 첨단 정밀 검사 장비를 갖춘 의료기관에서 시작하는 것이 안전하다”며 “또한 메탈 교정 장치에 대한 심리적 부담이나 외관상의 이유로 투명 교정을 선택하는 환자도 많으므로, 개인 맞춤형 상담을 통해 가장 적합한 방법을 찾는 것이 바람직하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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