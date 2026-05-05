앞모습은 청순, 뒷모습은 파격…카리나, 멧 갈라 수놓은 ‘오픈 백’ 반전 매력 [스타★샷]

카리나가 프라다의 커스텀 드레스를 입고 미모를 인증했다. 출처=에스파 SNS

그룹 에스파(aespa)의 멤버 카리나가 세계 최대 패션 자선 행사 ‘멧 갈라(Met Gala)’에서의 눈부신 비하인드 모습을 공개하며 전 세계 팬들의 이목을 집중시켰다.

5일 에스파 공식 SNS 채널에는 “Met Gala with Prada”라는 문구와 함께 카리나의 현장 비하인드 사진이 여러 장 게재됐다. 공개된 사진 속 카리나는 프라다의 커스텀 드레스를 입고 독보적인 비주얼을 과시했다.

이날 카리나가 선택한 의상은 은은한 광택이 감도는 화이트 실크 사틴 소재의 이브닝 드레스였다. 가슴 라인을 수평으로 가로지르는 스퀘어 넥라인과 어깨끈에는 화려한 크리스털 및 입체적인 플라워 자수 장식이 더해져 상체 라인을 화사하게 강조했다.

특히 몸매 라인을 따라 유려하게 흐르는 슬림한 실루엣은 카리나의 완벽한 피지컬을 돋보이게 했으며, 등 라인이 깊게 파인 ‘오픈 백’ 디자인으로 반전 매력을 선사하며 현장 취재진의 플래시 세례를 이끌어냈다.

스타일링의 완성도를 높인 디테일도 돋보였다. 카리나는 자수정 빛의 보라색 드롭 이어링을 착용해 자칫 단조로울 수 있는 화이트 룩에 생동감 있는 포인트를 더했다. 헤어는 정갈한 가르마의 로우 번 스타일로 연출했으며, 드레스의 자수 패턴과 통일감을 주는 꽃 모양 헤어 핀을 장식해 우아함을 극대화했다. 또한 블랙과 화이트가 교차된 스틸레토 쉐입의 네일 아트는 카리나 특유의 시크하고 세련된 분위기를 완성하는 데 일조했다.

이번 멧 갈라에는 카리나 외에도 글로벌 영향력을 가진 한국 스타들이 대거 참석해 화제를 모았다. 블랙핑크 멤버들을 비롯해 에스파의 닝닝이 자리를 빛냈으며, 최근 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 보컬로 활약한 이재와 극 중 캐릭터 진우의 목소리를 연기하며 호평받은 배우 안효섭 등이 참석해 강화된 K-콘텐츠의 위상을 실감케 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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