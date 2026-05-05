아이유, 어린이날 미담 또 터졌다…‘폭싹’ 아역배우에 따뜻한 선물

사진 = 김태연 SNS 계정

가수 겸 배우 아이유가 어린이날을 맞아‘폭싹 속았수다’에서 함께 호흡을 맞춘 아역 배우들에게 따뜻한 선물을 전했다.

아역 배우 김태연은 지난 4일 SNS를 통해 “지은 언니 정말 감사합니다. 저도 언니 너무 보고 싶어요. 그리고 이모 아니고 언니예요! 열심히 노력해서 꼭 또 언니 만나러 갈게요. 언니 사랑해요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

김태연은 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’에서 아이유가 연기한 오애순의 아역으로 출연했다. 공개된 사진에는 아이유가 직접 쓴 손편지와 선물을 들고 환하게 웃고 있는 모습이 담겨 훈훈함을 더했다.

또 다른 아역 배우 안태린의 어머니 역시 같은 날 SNS를 통해 “얼마나 마음이 크고 넓은지 감도 안 오는 아이유 배우님. 어린이날 선물에 편지까지 보내주셔서 감사하다는 말로는 다 담기지 않는다”고 전했다. 안태린은 극 중 오애순의 첫째 딸로 출연했다.

개인적인 인연을 챙기는 데 그치지 않고, 사회적 나눔도 이어갔다. 아이유는 이번 어린이날을 기념해 한국아동복지협회에 5000만 원을 기부한 것으로 알려졌다. 해당 기부금은 자신의 이름과 팬클럽 ‘유애나’를 합친 ‘아이유애나’ 명의로 전달됐다.

아이유는 2008년 데뷔 이후 생일이나 데뷔 기념일 등 의미 있는 날마다 팬들과 함께 꾸준히 기부 활동을 이어오고 있다.

한편 아이유는 현재 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’으로 시청자들과 만나고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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