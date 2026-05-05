‘솔로지옥4’ 국동호, 학폭 폭로 정면 반박…“전부 사실무근”

사진 = 국동호 SNS 계정

‘솔로지옥4’ 출연자 국동호가 학창시절 학교폭력 가해 의혹을 재차 부인했다.

국동호의 소속사 무드는 5일 발표한 2차 입장문에서 “상대방이 주장한 사과 요구 내용에 대해 확인한 결과, 모두 사실무근임을 명확히 밝힌다”고 전했다.

이어 “온라인상에서 가해자로 지목된 특정 인물에 관해 당사가 직접 사실관계를 확인한 결과, 해당 인물들은 이번 사건과 전혀 관련이 없는 인물임이 확인됐다”고 설명했다. 그러면서 “무고한 인물까지 언급하며 상황을 왜곡하고 혼란을 가중하는 행위에 대해 매우 유감을 표한다”며 “현재 확산되고 있는 무분별한 악성 댓글과 국동호의 명예를 훼손하는 게시물들에 대해 어떠한 선처도 없을 것”이라고 강조했다.

또한 의혹을 제기한 A씨를 향해 “주장이 사실이라고 확신한다면, 허락받지 않고 국동호의 어린시절 사진을 온라인에 배포하며 수치심을 자극하거나 불특정 다수를 가해자로 몰아세우는 무책임한 여론몰이나 허위사실 유포를 멈추고, 정식 법적 절차를 통해 명명백백히 증명해주시기 바란다”고 요구했다. 이어 “법적 절차를 통해 시시비비를 가릴 것이며, 어떠한 선처도 없이 당당히 대응할 것”이라고 덧붙였다.

앞서 자신을 변호사라고 밝힌 A씨는 SNS를 통해 학창시절 국동호와 그의 과거 연인으로 지목된 B씨가 포함된 무리로부터 괴롭힘을 당했다고 주장했다.

이에 국동호는 전날 개인 SNS를 통해 “허위 사실을 바로잡고자 말씀드린다, 특정 개인이 현재 일방적으로 주장하는 내용은 전혀 사실에 근거한 것이 아니다. 저는 해당 사건들과 어떠한 관련도 없다”고 반박했다.

또한 “제3자에 의한 ‘배드민턴 채로 머리 가격, 압정을 의자에 깔아놓기, 사물함에 본드를 칠한 행동 등’에 가담 및 방조한 적이 없다”고 부인했다. 과거 연인으로 언급된 B씨와 관련해서도 “중학생 시절 교제한 사실이 없다”고 선을 그었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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