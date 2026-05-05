웃음 뒤에 남는 여운…‘심우면 연리리’ 박성웅 내레이션의 진가

심우면 연리리 방송화면 캡처.

잔잔한 농촌을 배경으로 펼쳐지는 가족 이야기 속에서 배우 박성웅의 묵직한 목소리가 특별한 울림을 더하고 있다. 드라마의 마지막을 장식하는 그의 내레이션은 단순한 마무리를 넘어 인물의 감정과 메시지를 깊이 있게 전달하며 시청자들의 마음에 긴 여운을 남긴다.

5일 KBS2에 따르면 심우면 연리리는 도시 생활에 익숙했던 한 가족이 시골로 내려가 겪는 좌충우돌 귀농기를 그린 작품이다. 웃음과 공감을 오가는 전개 속에서 극 말미마다 등장하는 성태훈(박성웅)의 내레이션은 이야기의 핵심을 응축해 전하며 작품의 정서를 한층 풍부하게 만들고 있다.

첫 회에서는 식품 대기업 부장이던 성태훈이 연리리로 발령받으며 시작된 낯선 삶이 그려졌다. 준비되지 않은 귀농 생활 속에서 물벼락까지 맞는 그의 모습 위로 흐른 자조 섞인 내레이션은 인생의 아이러니를 유쾌하게 풀어내며 강한 인상을 남겼다.

이어진 이야기에서는 희망과 위기가 교차했다. 어렵게 배추 싹을 틔우며 작은 성취를 맛본 것도 잠시, 자녀들의 가출과 아내의 건강 이상이 겹치며 가족 전체가 흔들리는 상황이 펼쳐졌다. 이때 등장한 내레이션은 기대와 불안이 뒤섞인 복잡한 심리를 상징적으로 드러내며 극의 몰입도를 끌어올렸다.

갈등은 점차 확장됐다. 성태훈과 마을 이장 임주형 사이의 대립이 몸싸움으로까지 번지는 한편, 자식 세대는 예상치 못한 로맨스로 또 다른 이야기를 만들어냈다. 상반된 상황이 교차하는 장면 위에 얹힌 내레이션은 세대 간 충돌과 변화를 은유적으로 담아내며 웃음과 여운을 동시에 선사했다.

이후 극은 보다 깊은 감정선으로 나아갔다. 배추밭 훼손 사건과 자식의 진로 문제,그리고 아내의 숨겨진 고통까지 드러나며 성태훈은 자신이 몰랐던 가족의 현실을 직면하게 된다. 여기에 더해 회사의 이면까지 밝혀지며 그의 삶은 또 다른 전환점을 맞는다. 이 순간의 내레이션은 후회와 자각이 뒤섞인 감정을 담아내며 앞으로의 변화를 예고했다.

이처럼 심우면 연리리는 소소한 일상 속에서 삶의 본질을 되짚는다. 특히 매회 엔딩을 책임지는 내레이션은 단순한 장치에 그치지 않고, 이야기의 깊이를 확장시키는 핵심 요소로 자리 잡았다. 박성웅의 절제된 목소리는 캐릭터의 내면을 설득력 있게 전달하며 시청자들이 극의 메시지를 오래 곱씹게 만든다.

결국 이 작품은 귀농이라는 설정을 넘어 가족, 성장, 그리고 인생에 대한 질문을 던진다. 그리고 그 질문의 여운은, 매회 마지막을 채우는 한 줄의 내레이션을 통해 더욱 또렷하게 남는다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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