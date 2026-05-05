‘기부 천사’ 아이유, 어린이날에도 1억…선한 영향력 이어가

아이유. EDAM엔터테인먼트 제공

어린이날을 맞아 또 한 번 따뜻한 선행이 이어졌다. 꾸준한 기부로 선한 영향력을 전해온 가수 겸 배우 아이유가 올해도 의미 있는 나눔을 실천하며 아이들을 위한 진심을 전했다. 팬들과 함께하는 이름으로 기부를 이어가고 있다는 점에서 그 의미를 더하고 있다.

5일 소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면 아이유는 어린이날을 맞아 ‘아이유애나’(아이유+유애나) 명의로 총 1억 원을 기부했다. 이번 후원금은 아동과 청소년을 위한 다양한 지원 사업에 사용될 예정이다.

기부금은 한국아동복지협회와 전국지역아동센터협의회에 각각 5000만 원씩 전달됐다. 해당 재원은 아동복지시설에서 생활하는 보호 아동들의 생필품과 의료비 지원에 쓰이는 한편, 지역아동센터 이용 아동들을 위한 생일 선물과 문화 체험 활동 등에도 활용될 계획이다.

아이유는 그동안 기념일마다 기부를 이어오며 꾸준한 나눔 행보를 보여왔다. 데뷔일과 생일, 연말연시 등 의미 있는 시점마다 팬덤 이름을 함께 내건 ‘아이유애나’로 기부를 진행해왔다.

지난해 연말에는 2억 원을 기부했으며, 같은 해 3월에는 경상권 산불 피해 복구와 소방관 지원을 위해 2억 원을 전달했다. 어린이날에도 1억 5000만 원을 기부하는 등 지원을 지속해왔다.

이처럼 꾸준한 선행을 이어온 아이유의 행보는 대중에게 깊은 울림을 전하고 있다. 단발성 기부를 넘어 장기적인 관심과 실질적인 도움을 이어가고 있다는 점에서 의미를 더한다.

한편 아이유는 현재 MBC 금토드라마 21세기 대군부인에서 성희주 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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