“마음이 너무 아팠다” 문동주 눈물에… 김경문 감독도 안타까움 가득

사진=한화 이글스 제공

“마음이 많이 아프네요.”

5일 광주 기아 챔피언스필드 원정길, 김경문 한화 감독은 한동안 말을 고르듯 숨을 골랐다. 하루 전 전해진 문동주의 수술 소식 때문이다. 계속해서 마운드 공백이 생기고 있다. 기존 외국인 투수 둘이 이미 자리를 비운 상황에서 국내 선발 핵심 자원까지 이탈했다.

김 감독은 “감독 생활 21년을 하면서 이렇게 갑자기, 순식간에 이런 일이 일어나는 건 처음”이라며 “(문)동주가 그렇게 노력하고 많이 준비했는데 이렇게 시즌을 끝내게 돼 굉장히 아쉽다”고 말했다. 이어 “동주도 많이 울더라. 그걸 보면서 나도 마음이 많이 아팠다”고 덧붙였다.

한화 구단은 하루 전 4일 문동주의 검진 결과를 알렸다. 구단은 “문동주가 병원 두 곳에서 정밀 검진을 받은 결과, 우측 어깨 관절 와순 손상으로 수술이 필요하다는 소견을 들었다”고 밝혔다. 이 분야 권위 기관인 미국 조브클리닉에도 판독을 의뢰한 상태다. 최종 판독 결과를 받은 뒤 수술 일정과 재활 계획을 확정할 예정이다.

한화로선 타격이 크다. 문동주는 올 시즌 6경기서 1승1패 평균자책점 5.18을 기록 중이었다. 압도적인 출발은 아니었지만, 선발진에서 반드시 버텨줘야 할 자원이다. 더구나 한화는 이미 외인 듀오 오웬 화이트와 윌켈 에르난데스가 각각 왼쪽 햄스트링, 팔꿈치 염증으로 엔트리에서 빠져 있다. 여기에 롱릴리프 자원 엄상백도 팔꿈치 수술로 시즌을 조기 마감했다.

사진=한화 이글스 제공

당장 빈자리는 젊은 투수들이 나눠 메워야 한다. 김 감독은 “이번 로테이션은 우주나 나머지 투수들이 돌아올 때까지 어린 선수 몇 명이 던져야 하지 않을까 생각한다”고 말했다. 우선 문동주의 자리는 정우주가 맡는다.

곧바로 선발 100구를 기대하긴 어렵다. 정우주는 올 시즌 불펜으로만 18경기에 등판했다. 김 감독도 “처음부터 100개를 던질 수는 없다. 50개 안팎부터 시작해야 하지 않을까 생각한다”며 단계적 빌드업을 예고했다.

운용 방식을 두곤 ‘1+1’ 방식 등을 못박지 않았다. “스코어에 따라 달라질 수 있다. (후속 투수 방향을) 한 이닝씩 끊어 막을 수도 있고, 공 개수와 실점 상황에 따라 다르게 갈 수도 있다”는 설명이다. 그러면서 “에르난데스 자리에는 박준영이나 오늘 던진 젊은 선수들로 풀어가야 하지 않을까 싶다”고 했다.

다행히 불펜에는 복귀 카드가 기다린다. 김서현이 원정 일정을 마친 뒤 대전 시리즈 일정에 맞춰 등록될 예정이다. 한화는 8일부터 LG 상대로 안방 3연전을 치른다.

돌아온 뒤 첫 등판은 부담이 덜한 상황에 초점을 맞춘다. 김 감독은 “처음엔 마무리 상황이 아니라 편한 상황에 등판할 것”이라면서 “던지는 내용을 볼 것이다. 괜찮다면 그다음에 마무리 보직 복귀를 생각하고 있다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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